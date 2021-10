Atteindre de nouveaux sommets - IR lance une nouvelle solution pour les paiements de grande valeur

Points essentiels à retenir :

IR lance un produit pour les paiements de grande valeur dans le cadre de sa suite de solutions IR Transact, conçue spécialement pour fournir une visibilité complète des transactions de grande valeur et hautement prioritaires.

dans le cadre de sa suite de solutions IR Transact, conçue spécialement pour fournir une visibilité complète des transactions de grande valeur et hautement prioritaires. La solution de paiements de grande valeur d'IR permet d'avoir un aperçu en temps réel de l'état des files d'attente des transactions de grande valeur et du statut des comptes clés afin de s'assurer que les transactions sont traitées sans problème.

SYDNEY, 5 octobre 2021 /PRNewswire/ -- IR, le principal fournisseur mondial de gestion et d'analyse des performances pour les paiements importants , l'infrastructure informatique et les écosystèmes de communication , a lancé son offre de produits pour les paiements de grande valeur dans le cadre de la suite de solutions IR Transact, conçue pour fournir une visibilité complète des transactions de grande valeur et hautement prioritaires.

Chaque jour, des billions de dollars transitent par des systèmes de compensation de grande valeur dans le monde entier1. Ces transactions jouent un rôle essentiel dans l'économie mondiale, rendant le besoin d'un traitement efficace et fiable primordial.

La solution de paiements de grande valeur d'IR Transact permet d'avoir un aperçu en temps réel de l'état et du statut des transactions de grande valeur en cours et terminées, afin de garantir que toute anomalie potentiellement perturbatrice soit identifiée de manière proactive et corrigée avant qu'elle n'ait un impact négatif.

L'offre de produits de paiements de grande valeur d'IR permet aux organisations :

D'exploiter les données commerciales pour obtenir une visibilité sur les comptes essentiels, tels que les règlements ou les clients de grande valeur.

pour obtenir une visibilité sur les comptes essentiels, tels que les règlements ou les clients de grande valeur. De contrôler facilement les seuils de solde , les comptes signalés, les modèles d'utilisation anormale des comptes et prévoir les manques de liquidités.

, les comptes signalés, les modèles d'utilisation anormale des comptes et prévoir les manques de liquidités. De surveiller l'état de la file d'attente des transactions , les volumes et les anomalies pour anticiper les problèmes potentiels et de s'assurer que certaines transactions sont traitées à temps.

, les volumes et les anomalies pour anticiper les problèmes potentiels et de s'assurer que certaines transactions sont traitées à temps. De visualiser les informations détaillées et l'historique des transactions pour enquêter et identifier rapidement la cause des problèmes.

« Les paiements de grande valeur ont un impact important sur le paysage financier international. Lorsque des problèmes surviennent, cela n'affecte pas seulement les relations avec les clients mais peut entraîner des pénalités financières et réglementaires importantes », a déclaré David Guiver, responsable des produits chez IR Transact. « Nos clients internationaux recherchent de nouveaux niveaux de connaissance et d'analyse en temps réel pour les aider à garantir des expériences de paiement transparentes à tous les niveaux de l'entreprise, et nous sommes ravis d'étendre notre soutien à l'espace des paiements de grande valeur. »

IR Transact s'appuie sur des décennies d'expertise du domaine pour fournir des analyses dynamiques, une personnalisation des tableaux de bord en libre-service et une exploration approfondie des données.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1538708/Logo.jpg

Related Links

www.ir.com

http://www.ir.com



SOURCE IR