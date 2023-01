Attention bringt 3,1 Millionen US-Dollar auf und stellt seinen KI-Vertriebsassistenten vor

NEW YORK, 11. Januar 2023 /PRNewswire/ -- „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Anis und Matthias, da sie die neuesten Entwicklungen bei der KI-Generierung und das Verständnis natürlicher Sprachen nutzen, um Vertriebsorganisationen zu Superkräften zu verhelfen", so Hadley Harris von Eniac Ventures. „Wir lieben es, mit Wiederholungsgründern zusammenzuarbeiten und könnten nicht zufriedener mit der starken Anziehungskraft sein, die sie bereits vom Markt bekommen."

Attention, der KI-basierte Vertriebsassistent, der Teams dabei hilft, Ineffizienzen in jeder Phase des Vertriebszyklus zu überwinden, hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen 3,1 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Eniac Ventures und mit der Beteiligung von First, Liquid2 Ventures, Maschmeyer Group Ventures und Ride Ventures aufgebracht hat. An der Finanzierungsrunde nahmen auch die Gründer von Ramp, Level AI, Truework, CBInsights, Zoi teil.

Attention wurde im September 2021 von Anis Bennaceur und Matthias Wickenburg gegründet. Nachdem sie zuvor als konkurrierende Tech-Startups arbeiteten, entschieden sie sich, ihre Kräfte zu vereinen. Ihre unerwartete Zusammenarbeit hat zu beeindruckenden Ergebnissen geführt. Seit seiner Gründung hat Attention mehreren Vertriebsteams dabei geholfen, ihre CRM-Hygiene zu optimieren, die Verkaufszyklen zu beschleunigen und den Umsatz zu steigern.

Die beiden früheren Rivalen und jetzigen Geschäftspartner freuen sich darauf, eine neue Ära der Produktivität für die Vertriebsbranche einzuläuten. Die Mittel aus dieser Runde werden verwendet, um die KI-Fähigkeiten hinter dem Produkt zu stärken und den Markt zu gewinnen.

Attention hilft Vertriebsorganisationen dabei, die bestmögliche Version von sich selbst zu werden. Jede Vertriebsorganisation muss sich mit einer langsamen Einarbeitung neuer Vertriebsmitarbeiter auseinandersetzen, während für erfahrene Vertriebsmitarbeiter CRM-Hygiene und die Stagnation von Geschäftsabschlüssen ständige Probleme darstellen. Attention bietet einen vollständig integrierten KI-gestützten Vertriebsassistenten, der all diese Probleme und mehr löst.

Attention optimiert die schwierigsten Aspekte des Vertriebs. Es füllt die CRMs der Vertriebsmitarbeiter (Salesforce, Hubspot) nach ihren Anrufen automatisch aus – mit bester Prognose-Einsicht für C-Suite-Vertriebsleiter – und verfasst sofort intelligente Follow-up-E-Mails aus den Gesprächen.

Mit Attention können die Teams außerdem neue Vertriebsmitarbeiter effizient und effektiv anleiten, um die Best Practices der besten Verkäufer im gesamten Team zu replizieren. Mit einer integrierten KI-gestützten Lösung bietet Attention Vorschläge und Echtzeit-Antworten auf Fragen von potenziellen Kunden bei Anrufen, was zu höheren Erfolgs- und Abschlussraten bei allen Verkäufern führt.

Von der anfänglichen Entdeckung bis zur Folgekommunikation hilft Attention, Ineffizienzen über den gesamten Vertriebszyklus hinweg zu beseitigen und mehr Zeit für den tatsächlichen Verkauf zu schaffen.

Attention erhöht die Messlatte für die Art und Weise, wie Vertriebsteams Schulungen bzw. eine Erweiterung ihrer Erkenntnisse durchführen. Diese Runde ist nur der erste Schritt im Plan des Unternehmens, Vertriebsteams überall dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten.

„Attention verändert die Regeln. In Bezug auf Effizienzsteigerungen und Anlaufbeschleunigung haben wir selten ein solches Produkt gesehen. Außerdem sind wir davon begeistert, wie schnell das Unternehmen neue Funktionen auf den Markt gebracht hat", sagt Peter Santis, Head of Sales bei Rock Chat, der sich dazu entschlossen hat, in der Seed-Runde von Attention zu investieren, nachdem er das Produkt gesehen hat.

Wenn Sie als Vertriebsleiter Ihr Team beschleunigen und Zeit sparen möchten, dann erhalten Sie weitere Informationen auf Attention.tech.

SOURCE Attention