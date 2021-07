Atténuer le risque de pénurie de puces dans le secteur de l'identité mondiale

PARIS, 13 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Secure Identity Alliance estime qu'une identité légale et fiable est essentielle pour protéger les droits des personnes, favoriser l'inclusion sociale et soutenir la croissance économique.

L'objectif 16.9 du Programme des Nations Unies pour le développement durable promeut une identité légale pour tous.

Intégrée aux cartes d'identité électroniques (eID) nationales et aux passeports électroniques, cette identité donne accès à des services publics et privés essentiels pour des milliards de personnes dans le monde. Elle permet de prouver son identité, d'accéder aux soins de santé, d'ouvrir des comptes bancaires et bien plus encore.

Comme beaucoup le savent, au cours des derniers mois, les médias ont fait état d'une pénurie de puces électroniques. Les analystes du secteur pensent que cette pénurie pourrait se poursuivre jusqu'au deuxième trimestre de 2022 et au-delà. Cette situation a d'abord affecté le secteur automobile, avant de s'étendre à la fabrication et à l'approvisionnement de certains appareils électroniques grand public.

Cette pénurie entraîne un risque de retard dans la fourniture de passeports électroniques ou de cartes d'identité électroniques délivrés par les gouvernements, pour lesquels les puces sont un élément essentiel.

Deux facteurs devraient accroître considérablement la pression sur le marché : la réouverture des frontières, comme le permettent les mesures de contrôle de la COVID-19, et l'accélération des déploiements d'ID numériques, très souvent basées sur un document sécurisé. Les deux accéléreront la demande pour les documents et les puces de composants.

Il est essentiel d'assurer un approvisionnement régulier de puces pour les documents d'identité, et la Secure Identity Alliance encourage tous les intervenants du secteur à travailler ensemble afin d'atténuer le risque potentiel de ne pas pouvoir procurer aux citoyens des documents d'identité lorsqu'ils en ont besoin. Le fait de ne pas le faire aura des conséquences importantes pour les citoyens et entraînera des plaintes et une perte de confiance dans les organismes qui délivrent ces documents.

La Secure Identity Alliance a identifié un certain nombre de mesures qu'elle juge nécessaires pour faire face à cette situation potentiellement difficile :

- Les autorités chargées de délivrer les documents d'identité devraient estimer leurs besoins en termes de livraisons de documents pour les prochaines années et s'engager avec leurs partenaires du secteur. La situation actuelle exige l'optimisation de la gestion des stocks et des prévisions précises.

- La pénurie potentielle de puces devrait également être abordée avec d'autres parties prenantes clés telles que les gouvernements, les régulateurs et les autorités européennes. Cela contribuera à faire en sorte que les besoins du secteur des documents d'identité sécurisés, qui fournit un service essentiel aux citoyens du monde entier, soient reconnus et considérés comme prioritaires par les fabricants de puces.

Secure Identity Alliance estime que la coopération entre les entités émettrices de documents, l'industrie et l'écosystème de l'identité est nécessaire pour veiller à ce que cette question reçoive l'attention nécessaire.

