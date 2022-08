ATTWOOD IMPORT EXPORT LANCE UN AUTOCOLLANT DE SÉCURITÉ SUR LA BLOCKCHAIN VECHAINTHOR POUR GARANTIR L'AUTHENTICITÉ DE SES BOISSONS DE LUXE

Autocollant compatible avec la communication en champ proche pour vérifier l'origine et l'authenticité des bouteilles de Johnnie Walker, Hennessy, Terrazas et Moet & Chandon à l'aide d'un simple scan avec un smartphone

SAN MARINO et LAS VEGAS, 4 août 2022 /PRNewswire/ -- Avec l'impact de la pandémie de COVID-19 qui disparaît lentement, de nombreuses économies assistent à une forte reprise de la demande des consommateurs, en particulier pour les produits de luxe de haute qualité. Au cours de cette résurgence, les inefficacités des modèles logistiques traditionnels sont devenues plus flagrantes que jamais, avec des cas de fraude montant en flèche, notamment dans les économies en développement.

VeChainThor, la première blockchain publique de niveau entreprise au monde, a été conçue spécifiquement pour résoudre les problèmes de sécurité dans les données. La blockchain crée des règles du jeu équitables où toute partie peut examiner la réclamation d'une autre de manière indépendante, ce qui supprime le besoin d'intermédiaires.

Pour les producteurs et les importateurs de produits de luxe, les technologies numériques qui peuvent garantir l'origine, les traçabilités logistiques et la légitimité d'un produit représentent une opportunité importante. Sans surprise, le taux d'adoption d'outils numériques tels que la blockchain s'accélère rapidement.

Un avenir numérique

Attwood Import Export, reconnu comme le plus grand importateur et distributeur de boissons alcoolisées haut de gamme au Cambodge, a récemment annoncé la mise en œuvre d'un tout nouveau type d'autocollant de sécurité élaboré à l'aide de la blockchain VeChainThor, l'« Attwood Blockchain Sticker » (ABS), doté de la technologie de communication en champ proche.

M. David Wang, directeur général de VeChain Tech SEA, a assisté à la cérémonie de lancement le 27 juillet 2022, un événement auquel ont assisté plusieurs grands médias cambodgiens et qui a été retransmis sur la chaîne d'information CTV8 Cambodge.

Attwood Import Export est une entreprise leader qui importe et distribue exclusivement des marques de luxe depuis près de 30 ans, notamment Johnnie Walker, Hennessy, Moet & Chandon, Terrazas, Chandon Sparkling, la bière Budweiser, la bière Corona et la bière Coronita.

En apposant un ABS à chaque bouteille de produit, Attwood renforce ses capacités de distribution de boissons alcoolisées, améliore considérablement la transparence et garantit l'authenticité du produit à ses partenaires et aux consommateurs. Avec les données clés gravées sur la blockchain, les informations clés sur les produits deviennent immuables et dignes de confiance, permettant aux clients et aux consommateurs de vérifier l'origine et l'authenticité des produits avec un simple scan d'un smartphone, empêchant ainsi la fraude et protégeant les consommateurs.

Attwood est connu pour se donner beaucoup de mal pour prendre soin de ses clients. M. Tan Se Chhay, PDG d'Attwood, a déclaré :

« En tant que société de commerce d'import-export de premier plan, Attwood a toujours joué un rôle important en comblant le fossé entre les marques et les consommateurs. Grâce au partenariat avec VeChain Tech, nous renforçons notre capacité à assumer la responsabilité de nos clients et de nos produits. »

En tant que blockchain élaborée, évolutive et commercialement éprouvée, la polyvalence de VeChainThor continue de susciter l'intérêt des industriels. Avec un éventail d'outils et de solutions avancés déjà sur le marché, la blockchain VeChainThor consolide sa position de blockchain de facto pour les applications industrielles, commerciales et autres.

VeChain Tech va poursuivre sa mission de développement et de déploiement de solutions numériques pour Attwood et d'autres entreprises visionnaires, stimuler la transformation numérique et débloquer une nouvelle valeur tout en résolvant des problèmes industriels complexes. Avec l'adoption massive de la blockchain qui se déploie à l'échelle mondiale, VeChainThor est prêt à offrir sa puissante technologie blockchain aux entreprises et aux commerces de toutes tailles.

À propos de VeChain

Lancée en 2015 en tant que réseau de consortium privé, la Fondation VeChain a ensuite lancé la blockchain publique VeChainThor en 2018, une plateforme de contrats intelligents de niveau 1 entièrement programmable et compatible avec les EVM.

Son modèle unique à deux tokens assure des coûts de transaction stables et faibles, tandis qu'un mécanisme de consensus avancé de type Proof-of-Authority (PoA) garantit un débit, une évolutivité et une sécurité élevés avec une consommation d'énergie minimale. Grâce à l'architecture robuste de VeChainThor, le réseau n'a connu aucun temps d'arrêt après près de 4 ans de fonctionnement continu.

Grâce à ses solides capacités indépendantes et aux conseils de ses partenaires stratégiques PwC et DNV en matière de conformité, VeChain a pu établir des partenariats avec des entreprises de premier plan telles que Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, PICC, H&M Group, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group et bien d'autres.

VeChain continue de développer des applications blockchain concrètes dans le monde entier, avec des bureaux au Luxembourg, en Chine, à Singapour, à Saint-Marin, à Milan, en Irlande, au Japon, en France et aux États-Unis. VeChain travaille sur des applications très variées, telles que la chaîne d'approvisionnement et la logistique, le développement durable et les objectifs actuels pour le développement, les émissions de carbone, l'énergie, la médecine, la finance décentralisée, les NFT, etc.

