MIR2M: The Warrior foi lançado no mercado global (exceto Coreia e China ) em 1º de setembro

O sistema de recomendação e a atualização do evento de recompensa adicional de assinatura mensal de luxo estão em andamento

O jogo é um RPG com artes marciais orientais, que está sendo desenvolvido com a PI do The Legend of Mir 2.

SEUL, Coreia do Sul, 30 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A ChuanQi IP, subsidiária da WEMADE (CEO: Henry Chang), lançou no mercado global (exceto Coreia e China) o seu primeiro jogo da série MIR2M, "MIR2M: The Warrior", em 1º de setembro.

Atualização do sistema de recomendação do "MIR2M: The Warrior" da ChuanQi IP (PRNewsfoto/ChuanQi IP)

O sistema de recomendação é um novo tipo de sistema de grupos que permite aos usuários conectar produção e consumo livremente entre si. As pessoas que desejarem ser um recomendador podem convidar outros usuários como membros do grupo, e o recomendador e os membros do grupo podem receber efeitos buff (ataque físico, defesa física, vitalidade e sorte, etc.). Quando um membro do grupo consome, uma certa quantidade de septarias é paga ao recomendador como compensação. Um evento adicional de recompensa para assinatura mensal de luxo também está em andamento.

O "MIR2M: The Warrior" é um RPG com artes marciais orientais, que está sendo desenvolvido com a PI da obra representativa da WEMADE, The Legend of Mir 2. Neste game, os jogadores podem desfrutar de vários conteúdos de PK (Sabuk Overlord, Sanctuary Battlefield etc.) e conteúdos do clã (Guild Boss, Guild Carriage Escort etc.).

Pode haver ainda mais diversão com o método Play and Earn (P&E), que utiliza tokens CQB, que podem ser produzidos com septarias. A septaria pode ser obtida gratuitamente durante o jogo. O token CQB será aplicado a jogos futuros da série MIR2M.

Desenvolvido em conjunto pela ChuanQi IP e Hunter Games, o "MIR2M: The Warrior" foi integrado à plataforma de jogos de blockchain "WEMIX PLAY" da WEMADE. Reprodução em dispositivos móveis e versões para clientes de PC.

Confira as informações detalhadas sobre atualizações e eventos do "MIR2M: The Warrior" no site oficial do jogo.

Site oficial/redes sociais:

Site oficial do MIR2M: The Warrior: www.mir2m.world

Telegram do MIR2M: The Warrior: www.mir2m.world/community

Canal do YouTube do MIR2M: The Warrior: www.mir2m.world/youtube

FONTE ChuanQi IP

