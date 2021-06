Au cœur du salon de l'ICMD : l'importance primordiale de la qualité des produits est mise en avant et le TPU de qualité médicale de l'ICP DAS-BMP marque les esprits

Le Dr Chen, vice-président de la division des polymères de qualité médicale de l'ICP DAS-BMP, a apporté à l'exposition, dans le hall 8.1, environ 80 modèles des trois grandes séries de polyuréthanne thermoplastique (TPU) de qualité médicale, notamment avec une dureté de 70A à 85D, une transparence à la teneur en sulfate de baryum de 20 % (B20) ou 40 % (B40), ainsi que plusieurs spécifications de couleur. Par ailleurs, le TPU de qualité médicale de l'ICP DAS-BMP a impressionné les participants ICMD en raison de sa haute qualité.

Tout au long de l'événement qui a duré quatre jours, le stand de l'ICP DAS-BMP a bourdonné d'activité, assailli par les visiteurs. L'ICP DAS-BMP a en effet attiré un grand nombre de visiteurs souhaitant discuter et demander conseil. Des exposants et des professionnels se sont joints au concert. Devant le stand, le flot de visiteurs était sans fin. Du matériel et des échantillons ont été distribués mais nombreux sont ceux qui ont également demandé des échantillons sur place. On a compté près de 200 visiteurs et plus de dix représentants de fabricants de matières plastiques à grande échelle ont exprimé un vif intérêt pour les capacités du produit.

Sur le marché des matériaux médicaux, le TPU est devenu un substitut incontournable du PVC. L'ICP DAS-BMP s'engage à fournir aux clients du monde entier un TPU de qualité médicale hautement stable. L'ICP DAS-BMP a passé les quatre dernières années à travailler sur la recherche et le développement d'un TPU de qualité médicale, lançant trois séries : Alithane ALP, Durathane ALC et Arothane ARP. Celles-ci sont largement utilisées dans les équipements médicaux. De nombreux pays ou régions, dont l'Europe, les États-Unis, l'Ukraine et l'Inde, ont présenté des demandes de matériel d'essai, qui ont donné des résultats positifs. Dans le même temps, plus de 20 entreprises taïwanaises ont utilisé les séries ALP, ALC et ARP pour le développement de nouveaux produits.

Non seulement le TPU de qualité médicale de l'ICP DAS-BMP a réussi le test de sécurité biologique de classe VI de l'USP mais il a également réussi les essais d'hémolyse ISO 10993-4, les essais d'évaluation de la cytotoxicité in vitro ISO 10993-5, les essais d'irritation cutanée et de sensibilité ISO 10993-10, les essais de toxicité aiguë du système ISO 10993-11 et les essais de détection des substances pyrogènes. De plus, avant de quitter l'usine, chaque lot de produits est soumis à une analyse complète des polymères, à des essais d'évaluation de la cytotoxicité et à une évaluation du traitement afin d'assurer une qualité constante.

L'ICP DAS-BMP (site Web officiel : https://bmp.icpdas.com/) s'appuiera sur sa solide équipe de recherche et développement pour définir une nouvelle vision et un nouveau paradigme pour interpréter le pouvoir de la science et de la technologie afin de fournir au marché des matériaux médicaux des options de qualité en plus grand nombre, complètes et cohérentes, et de partager un monde d'opportunités commerciales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1528401/ICMD.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1435527/icpdas_bmp_Logo.jpg

