Au-delà de la vision humaine : Nocpix lance les jumelles à imagerie thermique QUEST S50R pour la chasse nocturne professionnelle

LAS VEGAS, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Nocpix a annoncé aujourd'hui le lancement officiel des jumelles à imagerie thermique QUEST S50R, offrant une résolution thermique de 1280×1024 dans un design de jumelles légères pour les nuits de chasse longues et difficiles.

Vous ne voyez pas ce qui se cache dans l'obscurité ? Se fier uniquement à l'œil nu, aux phares ou à la vision nocturne par faible luminosité résulte souvent dans une détection tardive et une identification erronée. La technologie infrarouge de Nocpix détecte les signatures thermiques, pour une détection plus rapide de la faune, des silhouettes plus nettes et une poursuite nocturne plus fiable.

Grâce au capteur infrarouge avancé les chasseurs disposent d'une vision claire, stable et à longue portée.

Au cœur des jumelles QUEST S50R se trouve le capteur thermique Gen-2 1280×1024 @12μm (NETD ≤15mK) développé par Nocpix, qui offre des détails plus nets et un contraste plus fort dans des environnements difficiles. Associées à une fréquence d'images de 60 Hz, à l'algorithme d'image avancé R+ AI, à la stabilisation électronique de l'image (EIS) et à une portée de détection allant jusqu'à 2600 mètres, les jumelles QUEST S50R procurent aux chasseurs la confiance nécessaire pour identifier le gibier avec une clarté exceptionnelle.

Quelles sont les raisons pour lesquelles les jumelles à imagerie thermique QUEST S50R sont confortables et fiables ?

Au niveau de l'oculaire, la QUEST S50R dispose de deux écrans ronds AMOLED de 0,72 pouce 1920×1200, offrant une expérience visuelle binoculaire immersive qui réduit la fatigue oculaire. Pesant seulement 750 g, le boîtier compact est conçu pour un contrôle instinctif d'une seule main avec une bague centrale de mise au point et de zoom, une disposition silencieuse des boutons et un boîtier caoutchouté robuste. Pour une utilisation prolongée, le système à double batterie combine une batterie interne de 4200 mAh avec une cellule externe remplaçable de 3850 mAh 18650. Grâce à la capacité de remplacement à chaud, les utilisateurs peuvent changer de batterie externe sans interruption.

« Dans l'environnement de chasse actuel, voir la chaleur ne suffit plus », a déclaré Eugene Yu, porte-parole de Nocpix. « Les chasseurs doivent voir clairement et confortablement afin d'agir sans distraction. Les jumelles QUEST S50R ont été conçues pour répondre à ces exigences dans les conditions réelles du terrain. »

Qu'il s'agisse d'identifier des sangliers dans des terres agricoles ouvertes ou de poursuivre un gibier blessé dans un couvert dense, les QUEST S50R sont véritablement conçues pour la chasse de nuit, l'observation de la faune et de la flore sauvages et la gestion professionnelle des terres. Avec ce lancement, la gamme QUEST de Nocpix atteint sa pleine maturité, en proposant des jumelles qui donnent la priorité à la performance de l'image, au confort, à la légèreté et à la compacité, et à la fiabilité de la puissance pour établir une nouvelle référence sur le marché de l'optique thermique.

Nocpix s'engage à développer des optiques thermiques de nouvelle génération pour les chasseurs et les professionnels des activités de plein air, en combinant une technologie de capteur avancée avec une conception axée sur le terrain pour offrir une imagerie et une expérience utilisateur toujours supérieures.

