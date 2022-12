Au Royaume-Uni, Classic Parade propose un large choix de supercars à la location avec livraison le lendemain

LONDRES, 17 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Classic Parade propose des supercars de luxe à la location au Royaume-Uni depuis plus de 20 ans. Bien que ses bureaux soient situés dans le centre de Londres, Classic Parade propose la livraison dans tout le pays. La flotte disponible augmente chaque année, mais Classic Parade continue de fournir des véhicules en proposant un service clientèle de qualité et une livraison le lendemain. Ils sont disponibles 24/7 avec des horaires de location flexibles et des options à court et à long terme.

Avec chaque grande marque de véhicule représentée au sein de la flotte de Classic Parade, les clients peuvent sélectionner un véhicule différent à chaque fois, comme la Lamborghini Aventador SVJ ou la Mercedes-Benz AMG GTR Black Series. Le coût de location varie en fonction du véhicule, mais la flotte offre toute une variété de prix et d'expériences de conduite.

Les conducteurs peuvent s'attendre à payer de quelques milliers d'euros jusqu'à 10 000 livres sterling par jour selon leur choix de véhicule. Un dépôt de garantie supplémentaire est aussi à prendre en compte ; il couvrira les dommages potentiels tout au long de la période de location. Cette caution est obligatoire pour les véhicules de luxe, mais le dépôt de garantie sera remboursé si la voiture revient intacte. Selon la durée de location de la supercar, le type de véhicule loué et le prix de la caution, le coût total s'élève généralement à 50 000 £ ou plus.

L'équipe de Classic Parade ajoute régulièrement de nouvelles hypercars à sa flotte, élargissant l'offre disponible pour ses clients. Au cours des 20 dernières années, certaines des supercars les plus louées étaient :

La Porsche 918 Spider

La Porsche 918 Spider est l'une des hypercars de location les plus recherchées sur le marché. Elle coûte environ 12 000 £ par jour et nécessite un dépôt de garantie de 50 000 £.

La Ferrari LaFerrari

Disponible dans l'ensemble du Royaume-Uni, cette supercar coûte 12 000 £ par jour et son dépôt de garantie s'élève à 70 000 £.

La Bugatti Veyron

Les clients peuvent louer la Bugatti Veyron pour 25 000 £ par jour avec un dépôt de garantie de 100 000 £.

La McLaren Senna

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une location d'hypercar pour certains, son prix moins élevé de 5 000 £ par jour et sa caution de 40 000 £ rendent cette option plus accessible.

Toutes les hypercars énumérées ci-dessus, ainsi que toutes celles figurant sur le site de Classic Parade , sont livrées avec une assurance incluant un deuxième conducteur et peuvent être livrées n'importe où au Royaume-Uni. Les contrats de location de supercars peuvent être établis pour une utilisation à court ou à long terme en fonction des préférences du client et de ses besoins en matière de location d'hypercars. Le simple processus de transfert du véhicule exige que les clients signent un contrat de location avant d'utiliser le véhicule.

Pour en savoir plus sur les supercars disponibles et leurs coûts associés, envoyez un email à [email protected] ou appelez le +44 (0) 333 355 3595. L'équipe de Classic Parade est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre aux questions ou finaliser les détails de location d'une supercar.

Site Web : https://www.classicparade.co.uk/

