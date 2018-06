Auchan Retail France va lancer le déploiement de son service de remplissage de cartouches à jet d'encre RIS InkCenter®

Le « concept » ? Les clients déposent simplement leurs cartouches à jet d'encre vides dans la zone de service du magasin. Pendant qu'ils font leurs achats, leurs cartouches sont remplies par un membre du personnel Auchan en utilisant la machine brevetée RIS InkCenter®. Réalisé en peu de temps, le remplissage d'encre de haute qualité qui en résulte économise jusqu'à 70 % comparé au prix d'achat d'une nouvelle cartouche.

La satisfaction des clients d'Auchan avec ce nouveau service a convaincu la direction chargée du projet de le déployer à l'échelle nationale. Des bornes InkCenter® seront donc installées en 2018 et en 2019 et disponibles dans tous les hypermarchés Auchan en France.

« Nous sommes ravis de nous associer à Auchan Retail France pour déployer à long terme le RIS InkCenter® et le service de remplissage de cartouches à jet d'encre à l'échelle nationale. La mission d'Auchan, qui est d'améliorer la vie de ses clients et de leur fournir une alternative de haute qualité et à faible coût à l'encre de marque, cadre parfaitement avec son modèle de satisfaction du client et son orientation future. Combinés au choix écologique qu'est le remplissage des cartouches d'encre, la marque Auchan et ses clients contribuent à améliorer l'avenir de la planète pour les générations futures. Nous sommes intéressés à collaborer avec Auchan dans d'autres pays dans un proche avenir » a déclaré Vincent Hormovitis, vice-président en charge des ventes et du développement commercial chez RIS.

« Nous sommes constamment à la recherche de services qui facilitent la vie de nos clients. Le concept offert par RIS est dans le droit fil de cet objectif en fournissant des bénéfices réels sur le plan économique et écologique, ce qui est essentiel pour Auchan Retail France, un acteur économique responsable axé sur les personnes. Le programme d'essai a également montré que ce service fidélise les clients et permet de développer des liens étroits », a déclaré Marie Georges Colombe, Chef de Groupe « Offres & Services » chez Auchan Retail France.

David Lenny, PDG de RIS, a ajouté : « La société RIS est heureuse d'avoir démontré la qualité de ses service à un autre détaillant ayant la réputation et l'envergure d'Auchan. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre partenariat avec Auchan pendant de nombreuses années à venir. Plus que jamais, les consommateurs veulent en avoir pour leur argent. L'InkCenter® est la norme d'or commerciale en matière de remplissage de cartouches à jet d'encre et fournit une qualité d'image exceptionnellement nette et un débit élevé de pages à des prix très abordables. Qui plus est, nous pouvons utiliser cette technologie ensemble pour contribuer à éliminer les matières plastiques de nos décharges et de nos océans en les remplissant et en les recyclant. Et elle est très pratique pour les clients avec une rapidité d'exécution de moins d'une heure. Tout le monde y gagne. »

À propos de RIS

Retail Inkjet Solutions, Inc. (RIS) est leader dans le secteur de l'offre au détail de services de remplissage de cartouches à jet d'encre sur place. La borne brevetée RIS InkCenter® est déployée dans plus de 670 magasins de détail participants à travers les États-Unis, le Canada, le Mexique et l'Europe - notamment Costco Wholesale, Auchan, Sam's Club, Fry's Electronics, E.Leclerc, Cora, Intermarché, Saturn, ainsi que dans des librairies universitaires sélectionnées. RIS offre à ses clients une qualité inégalée avec des économies allant jusqu'à 70 %. Ses bornes InkCenter® s'intègrent en toute transparence aux environnements de vente au détail et offrent une expérience client exceptionnelle. RIS a été fondée en 2004 par d'anciens ingénieurs de chez HP déterminés à créer une solution d'impression améliorée et moins coûteuse pour les clients, et son siège social est situé à Carlsbad, en Californie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Go2RIS.com.

À propos d'Auchan Retail France

Auchan Retail France, une filiale d'Auchan Retail, la 13ème plus grande enseigne alimentaire au monde, présente dans 17 pays, et dont le siège est situé à Croix, en France, compte 73 800 employés et 641 magasins et points de vente dans le pays. La société a fait ses débuts lorsque Gérard Mulliez a ouvert son premier magasin libre-service à Roubaix, dans le district de Hauts-Champs. Aujourd'hui, Auchan Retail France est présente dans tous les formats physiques et numériques du commerce des denrées alimentaires. En 2017, elle a enregistré plus de 445 millions de visites de ses magasins et de ses points de vente en France.

CONTACT : publicrelations@go2ris.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/706968/RIS_InkCenter_Auchan.jpg

SOURCE Retail Inkjet Solutions

Related Links

http://www.go2ris.com