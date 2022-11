AUCNET erweitert sein Geschäft mit gebrauchten Luxuswaren mit der Eröffnung von Auslandsniederlassungen in Europa und den USA

TOKIO, 16. November 2022 /PRNewswire/ -- AUCNET INC. (im Folgenden „AUCNET"), ein in Tokio ansässiges Online-Auktionsunternehmen, wird seine Tochtergesellschaft AUCNET CONSUMER PRODUCTS INC. (im Folgenden „ACP") erweitern. Es wird ab diesem November zwei neue internationale Niederlassungen eröffnen, eine davon in Kopenhagen, Dänemark, und die andere in Los Angeles, Kalifornien, USA. Jeder Zweig repräsentiert ACP jeweils in Europa und Nordamerika. Die europäische Niederlassung wird von COO Masaaki Furukawa und die US-Niederlassung von COO Ayako Yamazaki betrieben, wobei Yasuto Saito als CEO beider Niederlassungen fungiert. Durch die Ausweitung seines physischen Geschäfts nach Europa und Nordamerika hofft ACP, sich mehr Lieferanten von gebrauchten Luxuswaren sichern zu können, die es auf unkomplizierte Weise seinen Käufern zum Kauf anbieten kann.

Die Expansion fällt mit dem Wachstum des globalen Wiederverkaufsmarktes zusammen, der für Bekleidung, einschließlich Luxusmarkenartikel, im Jahr 2021 auf rund 35,4 Mrd. EUR* geschätzt wurde und bis 2026 voraussichtlich über 83,7 Mrd. EUR* liegen wird.(*1) Diese Wiederverkaufsbranche bietet zwar Produkte an, die weltweit profitable Gewinne erzielen, aber die Ware kommt oft nur von Privatpersonen, die sich für den Weiterverkauf entscheiden. Einen stabilen Zufluss dieser Artikel zu gewährleisten ist ein wesentlicher Teil des Prozesses, gestaltet sich jedoch weiterhin als schwierig.

Um dem Versorgungsproblem entgegenzuwirken, gründete AUCNET 2015 seine Tochtergesellschaft ACP. Das Unternehmen mit Sitz in Tokio, das vom Präsidenten und CEO Yasuto Saito geleitet wird, bedient derzeit mehr als 3.400 Nutzer weltweit. ACP führt Auktionen für Luxusmarkenartikel durch – mit einem jährlichen Verkauf von mehr als 657.000 Artikeln – und wird dafür gelobt, dass es eine der führenden B2B-Auktionen für gebrauchte Luxusartikel in Japan mit einem jährlichen Bruttowarenwert von mehr als 222 Millionen Euro** ist.

Durch die Erhöhung der Anzahl von Käufern in den Zielregionen und die Akquisition weiterer Verkäufer plant ACP, sein Wachstum im Ausland weiter auszubauen und weltweit einen zirkulären Vertrieb seiner Produkte zu schaffen.

Referenzen:

(*1) thredUP „2022 Fashion Resale Market and Trend Report"

https://www.thredup.com/resale/

* Umrechnung von USD in EUR auf der Grundlage des folgenden Kurses: 1 USD = 1,01 EUR (Stand: 2. November 2022).

** Umrechnung von JPY in EUR auf der Grundlage des folgenden Kurses: 145 JPY = 1 EUR (Stand: 2. November 2022 ).

Eine Botschaft von Shinichiro Fujisaki, Präsident und COOS von AUCNET INC.

Foto:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105709/202211109598/_prw_PI1fl_892ARNAG.jpg

„Wir bei AUCNET freuen uns, die Gründung unserer beiden neuen Unternehmen im Ausland bekanntgeben zu können, die zum Ziel hat, einen globalen B2B-Vertriebsdienst auf dem Markt der gebrauchten Luxuswaren einzurichten. Wir haben derzeit weltweit mehr als 3.400 Nutzer, und unsere Einkäufer im Ausland stärken ihre Präsenz von Jahr zu Jahr. Da wir Europa als einen der größten Wiederverwendungsmärkte der Welt sehen, der noch Raum für Wachstum hat, haben wir uns bei unserer neuen Geschäftseinheit für Dänemark entschieden. Wir möchten unser Verständnis vom europäischen Markt vertiefen und unseren Kundenservice für unsere europäischen Kunden verbessern. Wir werden uns im ersten Schritt auf den Ausbau unseres Käufernetzwerks in allen Regionen Europas konzentrieren. Im nächsten Schritt planen wir einen weiteren Ausbau unseres Kundennetzwerks im Ausland durch die Übernahme von Verkäufern in Europa. Unser zukünftiges Ziel ist es, einen einzigartigen, unverwechselbaren, globalen B2B-Markt mit Ursprung in Japan zu entwickeln. Dänemark, wo wir eine unserer neuen Rechtseinheiten gegründet haben, rangiert jedes Jahr unter den Top 3 der Länder mit den besten Ergebnissen bezüglich der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG).(*2) Mit der neuen Niederlassung in Dänemark, einem führenden Land, was die Beteiligung an den SDG-Zielen angeht, werden wir uns bei AUCNET bemühen, gemeinsam mit noch mehr Partnern einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten und den Standort zu nutzen, um Informationen und Ideen aus diesem neuen und sich entwickelnden Bereich direkt zu beschaffen. Wir möchten eine Gesellschaft schaffen, in der wertvolle Gegenstände jeder Art auf globaler Ebene zirkuliert werden können."

(*2) Weitere Informationen zur Rangliste finden Sie im „Sustainable Development Report 2022": https://dashboards.sdgindex.org/

– Europäische Geschäftseinheit

Firmenname: AUCNET EUROPE ApS

Adresse: Gothersgade 11, 1123, Koebenhavn K

Vertreter: CEO Yasuto Saito, COO Masaaki Furukawa

– Nordamerikanische Geschäftseinheit

Firmenname: AUCNET CONSUMER PRODUCTS USA, LLC

Adresse: 222 Pacific Coast Highway El Segundo (23rd Floor), CA 90245, USA

Vertreter: CEO Yasuto Saito, COO Ayako Yamazaki

– Überblick über AUCNET CONSUMER PRODUCTS INC.

Firmenname: AUCNET CONSUMER PRODUCTS INC.

Hauptsitz: Aoyama OM Square, Kita-Aoyama 2-chome 5-8, Minato-ku, Tokyo 107-8349, Japan

Vertreter: Präsident und CEO Yasuto Saito

Gründungsdatum: 5. Januar 2015

Kapital: 30 Millionen Yen (Stand: 31. Dezember 2021)

Geschäftsgegenstand: Auktionsbetrieb für gebrauchte Luxusmarkenartikel

– Überblick über das AUCNET INC.

Firmenname: AUCNET INC.

Hauptsitz: Aoyama OM Square, Kita-Aoyama 2-chome 5-8, Minato-ku, Tokyo 107-8349, Japan

Vertreter: Vorsitzender und CEO Kiyotaka Fujisaki, Präsident und COO Shinichiro Fujisaki

Gründungsdatum: 29. Juni 1985

Kapital: 1.806 Mio. Yen (Stand: 31. Dezember 2021)

Konsolidierter Nettoumsatz: 36.710 Mio. Yen (für das Jahr 2021)

Anzahl der Mitarbeiter (konsolidiert): 858 (Stand: 31. Dezember, 2021)

Geschäftsgegenstand: Unterstützungsdienste zur Informationsverteilung, einschließlich der Organisation und Durchführung von Online-Auktionen

Börsennotierung: Tokyo Stock Exchange Prime Market (Wertpapier-Kennnummer: 3964)

URL: https://www.aucnet.co.jp/en/

SOURCE AUCNET INC.