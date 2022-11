Auddas lança projeto de difusão do conhecimento para pequenas e médias empresas

Sob o lema "Da estratégia ao capital", Auddas League trará uma formação baseada nos quatro Pilares Fundamentais de um negócio



SÃO PAULO, 25 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Estratégia, Gestão, Governança e Capital formam os quatro pilares de uma empresa, no entanto, muitos empreendedores têm dificuldades em conseguir apoio para desenvolvê-los e, dessa forma, fazer o negócio avançar.



Por isso, a Auddas está lançando um novo projeto que pretende mostrar o melhor caminho para maximizar o desempenho corporativo, de uma maneira rápida e eficaz: o Auddas League. "Companhias assistidas pela Auddas têm crescido mais de 40 por cento anualmente e sentimos a necessidade de expandir esse conhecimento", afirma Julian Tonioli, sócio-fundador da Auddas.



Sob o lema "Da estratégia ao capital", a iniciativa visa permitir que sejam superadas dificuldades para alcançar o máximo desempenho do negócio.



Tudo acontecerá a partir do acesso a aulas online sobre Planejamento Estratégico, Governança, Gestão e Capital, que serão divididas em oito módulos, com mais de 25 horas de conteúdo. "As aulas serão ministradas por engenheiros, empresários, consultores, doutores, mestres, formados pela USP, PUC, Unicamp, com mais de 20 anos de experiência nacional e internacional e, principalmente, que entendam a dor de um negócio", explicam Fernanda Balsini, Customer Experience, e Rafaela Soares, Business Development Executive, organizadoras do Auddas League.



Ao todo, serão quatro meses de formação, em que o membro do Auddas League se aprofundará nestes quatro pilares de uma empresa, com um mês voltado para estratégia, um para gestão, um para governança e outro para capital.



"Ao final, você terá as ferramentas para executar seu planejamento estratégico, e os pilares estruturados para o seu negócio decolar", diz Julian Tonioli.



Os inscritos concluirão a sua formação em um evento presencial, onde entenderão como utilizar os 4 Pilares de forma conjunta, terão a oportunidade de dividir seus contextos com todos os consultores e sócios da Auddas em dinâmicas de trabalho coletivas e terão a oportunidade de fomentar o ciclo social, com empreendedores de todo o país.



Por fim, os participantes terão acesso a um grupo de Whatsapp para apoio e assessoria com perguntas voltadas para especialistas.



"O foco principal do projeto é atrair donos de empresas, mas o Auddas League é voltado também para a difusão do conhecimento entre colaboradores", explica Balsini. "Uma maneira de atender empresas que querem crescer mas não possuem capital para investir em uma consultoria mais robusta", completa Rafaela.

Mais informações e inscrições: https://conteudo.auddas.com/auddas-league

