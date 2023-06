Audi Hungaria : la technologie de la pyrolyse pour un avenir plus durable

GYŐR, Hongrie, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- Une nouvelle technologie pour le recyclage des déchets de pneumatiques : en résultat de la collaboration entre AUDI HUNGARIA Zrt. ( www.audi.hu/en/ ) et NEW ENERGY Kft. ( www.newenergy.hu ), à partir de maintenant, les déchets de pneumatiques produits sur le site de l'entreprise de Győr seront recyclés chimiquement, évitant ainsi le rejet des microplastiques et des substances dangereuses qui s'échappent dans l'environnement lors de la récupération. Le procédé utilisé est la pyrolyse, grâce à laquelle les déchets de pneumatiques sont chimiquement transformés en huile. L'huile produite est utilisée par les sociétés pétrochimiques pour produire de nouveaux plastiques, tandis que le noir de carbone récupéré est utilisé dans la production de pneus. Les gaz produits lors de la pyrolyse sont utilisés pour générer les hautes températures nécessaires au processus.

« Il est primordial pour notre entreprise d'utiliser des technologies respectueuses de l'environnement, non seulement dans la fabrication mais aussi tout au long du cycle de vie de nos produits, y compris la récupération de nos déchets sur les sites de gestion des déchets gérés par nos partenaires. Nous avons mis en place un certain nombre de mesures de durabilité au cours de nos trois décennies d'activité. Au sein du groupe de marques et de Audi Hungaria, notre programme environnemental Mission:Zero inclut ces mesures. L'application de solutions économes en ressources est un pilier crucial de nos efforts. Par exemple, notre projet d'aluminium en circuit fermé lancé il y a trois ans a mené au recyclage en circuit fermé d'une partie des déchets d'aluminium résultant de la production. Nos experts et nos partenaires sont constamment à la recherche de nouveaux moyens de réduire notre consommation en ressources et ainsi réduire notre empreinte écologique », a expliqué Alfons Dintner, président du conseil d'administration de Audi Hungaria.

Grâce à la coopération entre Audi Hungaria et NEW ENERGY Kft., les matières premières fossiles peuvent être remplacées par des produits résultant de la pyrolyse, favorisant ainsi des processus de production durables et économes en ressources. Audi Hungaria apprécie cette coopération fructueuse avec ses partenaires et explore actuellement d'autres possibilités de recyclage chimique des flux de déchets plastiques issus de la production.

Viktor Váradi, PDG de NEW ENERGY Kft., a ajouté : « Nous avons passé plus d'une décennie et demie à développer le recyclage chimique à l'échelle industrielle, afin de créer de la valeur pour nos partenaires dans la transition vers une économie circulaire. Notre objectif était de créer une situation gagnant-gagnant pour nos clients, la société et l'environnement d'une manière économiquement viable. Notre collaboration avec Audi Hungaria prouve que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de durabilité, et que nous pouvons contribuer à la stratégie de développement durable de l'industrie automobile. En travaillant avec nos partenaires, nous pouvons obtenir des résultats quantifiables en remplaçant les matières premières fossiles et en atteignant les objectifs climatiques. »

La coopération entre Audi Hungaria et New Energy a été coordonnée et gérée par DBH Investment ( www.dbh-group.com ). La partie du programme concernant la gestion des déchets a été soutenue par Büchl Hungaria ( www.buechl.hu/?lang=en ).

Le Dr László Ürge, membre du conseil d'administration de DBH Investment, a indiqué : « La coopération entre les entreprises multinationales et les PME innovantes est essentielle pour traduire les nouvelles innovations dans les pratiques industrielles, en particulier lors de la mise en œuvre de l'économie circulaire à l'échelle industrielle. Cette technologie de New Energy peut transformer les déchets de pneumatiques en source renouvelable de matières premières pour l'industrie automobile et d'autres industries intermédiaires. Ces collaborations peuvent également valider de nouvelles plateformes et innovations technologiques. Nous sommes honorés d'avoir pu accélérer la collaboration entre deux entreprises de calibre mondial dans ce domaine. »

Pour en savoir plus : www.audi.hu/en/news.html

SOURCE Audi Hungaria