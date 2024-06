Audi Sport accélère ses processus de conception et de production avec le logiciel trinckle et les imprimantes 3D UltiMaker

NEW YORK et GELDERMALSEN, Pays-Bas, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- UltiMaker, un leader mondial de l'impression 3D, et trinckle, un important fournisseur de logiciels d'automatisation de la conception, ont annoncé aujourd'hui une étude de cas présentant l'impact des solutions d'impression 3D et d'automatisation de la conception pour la fabrication de l'Audi Sport.

Audi Sport Accelerates Design and Production Processes with trinckle Software and UltiMaker 3D Printers. Audi Sport Logo

Face au défi de créer rapidement près de 200 nouveaux outils pour produire l'Audi E-Tron GT sur le site d'Audi Sport Böllinger Höfe à Heilbronn, en Allemagne, force est de constater que les méthodes traditionnelles n'ont pas été à la hauteur. Le processus conventionnel de conception et d'externalisation de la production de ces composants essentiels prenait trop souvent des semaines, voire des mois, ce qui entraînait des retards et des inefficacités dans la chaîne de montage.

S'appuyant sur le logiciel Fixturemate de trinckle, Audi Sport a conçu des fixations personnalisées pour l'assemblage, et ce en quelques minutes, par rapport aux heures généralement passées avec le logiciel de CAO traditionnel. Ce logiciel convivial a simplifié le processus de conception, permettant de créer des outils, des gabarits et des équipements précis et faciles à produire.

Audi Sport a ensuite donné vie à ces conceptions grâce à l'impression 3D. Équipée d'imprimantes 3D de la série UltiMaker S, l'usine Audi Sport dispose désormais d'une salle d'impression 3D capable de produire les outils nécessaires en moins d'une seule journée, un exploit qui prenait auparavant des semaines, voire des mois, en cas d'externalisation.

Les avantages de cette approche ne se limitent pas à la vitesse. En accédant au UltiMaker Marketplace et à sa large gamme de matériaux tiers, Audi Sport peut assurer la durabilité et la fonctionnalité de leurs applications pour résister aux rigueurs de l'assemblage automobile tout en protégeant les composants délicats contre les dommages. UltiMaker Cura simplifie le processus d'impression, en fournissant des profils d'impression optimisés pour une préparation sans effort des pièces.

En adoptant l'impression 3D pour la production des outils, Audi Sport a réduit ses coûts de plus de 80 % tout en réduisant considérablement les délais d'exécution, garantissant ainsi aux opérateurs de disposer d'outils dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. En tirant parti de l'écosystème d'UltiMaker et du logiciel de trinckle, la conception des équipements a été facilitée, permettant à chacun de créer des pièces personnalisées et de récolter les bénéfices d'une efficacité et d'une productivité accrues.

Pour en savoir plus, consultez le site https://ultimaker.com/learn/audi-sport-3d-printed-tools-jigs-and-fixtures-in-a-day-instead-of-weeks/.

