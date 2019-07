Audifax Seabra, estilista alagoano influencer e palestrante é destaque no Brasil

Um dos trabalhos mais comentados ultimamente de Audifax Seabra foi o terno que criou para Carlinhos Maia, o rei do Instagram, com mais de 39.000 mil nomes de seguidores da rede social, já havendo também sua pessoa e ateliê expostos em programas como de Ana Maria Braga e pela revista Caras, formando credibilidade a seu trabalho maravilhoso para com suas clientes e fãs.

Esse estilista tem grande notabilidade em seu estado, divulgando e participando de eventos importantes como a campanha Maceio Rosa, que dura todo o mês de outubro, e vem acontecendo a anos, enfatizando o câncer de mama, um dos destaques entre ações sociais em que Audifax Seabra faz parte é uma ação social que acontecera no seu estado de Alagoas enaltecendo a criatividade artística e profissional de crianças. Esse trabalho será voltado para jovens carentes, em conjunto com a primeira dama de Alagoas ,vestida por Audifax Seabra. Nesse evento solidário Audifax ira palestrar sobre moda e contar um pouco sobre suas experiências profissionais.

Hoje Audifax Seabra tem grande notabilidade dentro do Instagram pelo fato de seu perfil ter mais de 309 mil seguidores. Com a rede social achou o lugar para mostrar sua vida e suas grandes obras de arte vestidas em suas noivas, é considerado um digital influencer e uma figura pública pela historia de vida, saindo de Maceió e assim crescer em um ritmo que agrega naturalidade, e ao mesmo tempo voltando e brilhando com seu talento em sua cidade natal, atendendo noivas de todo o Brasil e com esse conceito carrega fãs pelo brasil inteiro e fora do Brasil por ter seu Instagram divulgado e procurado a todo mundo, ele é um dos mais procurados no Brasil para com seu serviço de ateliê e os demais trabalhos como palestrante e ministro de cursos referentes a todo esse encanto que é o casamento e a moda.

FONTE Audifax Seabra

