Audits de conformité automatisés : Syncron renforce l'efficacité et répond aux normes de sécurité les plus strictes

Les certificats SoC1, SoC2 et ISO prouvent la sécurité garantie des processus financiers et informatiques - accélérée par une automatisation innovante

MUNICH, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Syncron, l'un des principaux fabricants de gestion intelligente du cycle de vie des services (SLM), a automatisé avec succès son processus d'audit. La nouvelle solution permet à Syncron de traiter les audits de conformité beaucoup plus rapidement, plus efficacement et, par conséquent, de manière plus rentable. Syncron améliore non seulement ses processus de conformité, mais aussi la satisfaction de ses clients. En effet, environ 68 % des clients de Syncron exigent une preuve de sécurité sous la forme de certifications.

« Trust Center » et conformité FedRAMP - des perspectives prometteuses pour l'avenir

Syncron s'engage à optimiser ses processus d'audit automatisés afin d'améliorer la transparence relative au statut de conformité global des clients. À partir de 2025, un Trust Center centralisé fournira un accès complet à toutes les informations pertinentes relatives aux audits de conformité. Pour soutenir cet objectif, Syncron a déjà effectué une analyse préliminaire de la conformité à FedRAMP (Federal Risk and Authorization Management Program). FedRAMP établit un cadre normalisé pour l'évaluation de la sécurité, l'autorisation et la surveillance continue des produits et services sur le cloud.

Audits en cours pour SoC1, SoC2 et TISAX

Syncron certifie régulièrement ses produits et ses processus opérationnels conformément aux normes en vigueur dans l'industrie, démontrant ainsi son engagement à fournir des produits et des services sophistiqués sans compromettre la sécurité. L'entreprise détient des certifications à jour, y compris SoC, ISO, Skyhigh et G-Cloud. Pour les derniers audits SoC et ISO, Syncron a introduit la nouvelle approche automatisée avec des résultats remarquables : tous les produits sont désormais couverts par SOC1, sans aucune constatation majeure, mineure ou opportunité d'amélioration (OFI) dans les deux rapports SOC. L'entreprise a également obtenu une recertification complète selon la dernière version de la norme ISO 27001:2022 et a reçu une attestation selon la norme ISO 27017, confirmant son application des normes ISO 27001 dans le cloud. Non seulement les auditeurs n'ont pas signalé de problème, mais les frais de service pour les certifications ISO, SOC1 et SOC2 ont été réduits de près de moitié par rapport à 2023, tandis que l'efficacité a été multipliée par trois. Syncron a pu réaliser les trois audits en deux semaines seulement, au lieu des trois mois nécessaires auparavant.

L'entreprise doit ces résultats à sa nouvelle approche de la gestion des preuves de conformité complexes : La collaboration avec un fournisseur d'audit de premier plan a permis de centraliser et de normaliser les audits qui étaient auparavant fragmentés au niveau régional. En centralisant les opérations, Syncron a pu réduire considérablement les retards et les inefficacités, répondant ainsi plus rapidement et plus efficacement aux exigences des clients.

À l'avenir, Syncron prévoit d'utiliser le système également pour la certification TISAX, qui devient de plus en plus importante pour l'industrie automobile allemande. Le programme TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) évalue la sécurité de l'information, le respect de la vie privée et la protection des données, en introduisant une série de nouveaux contrôles pour instaurer la confiance avec les principaux leaders du secteur automobile. Une auto-évaluation TISAX réalisée en parallèle a déjà donné des résultats très prometteurs.

La clé du succès : création d'une bibliothèque de contrôle centrale

Un facteur clé de cette réussite a été la création d'une bibliothèque de contrôle centrale dans laquelle les exigences des différentes réglementations sont reliées entre elles, ce qui permet d'éviter toute redondance de traitement. L'un des éléments de cette démarche est un système capable de répondre automatiquement aux questions, remplaçant ainsi le traitement manuel et fastidieux généralement effectué par les employés. Les audits peuvent ainsi être réalisés de manière beaucoup plus efficace et précise.

« La preuve de sécurité sous la forme de certifications est essentielle pour nos clients, car ils nous confient des données d'entreprise d'une grande valeur », déclare Alex Korotkov, directeur de la sécurité de l'information, Syncron. « Grâce à notre nouvelle approche, nous serons en mesure de traiter les audits de manière encore plus efficace à l'avenir. En établissant une source unique de vérité et d'innovation technologique, Syncron dépasse les attentes de ses clients, instaure la confiance et porte les processus de conformité vers de nouveaux sommets d'efficacité ».

À propos de Syncron

Syncron aide les fabricants et les revendeurs à tirer parti de la nouvelle économie des services en optimisant la rentabilité du marché secondaire, en augmentant la fidélité des clients et en facilitant la transition vers la servitisation. Syncron aligne tous les services après-vente sur sa plateforme cloud de gestion du cycle de vie des services (SLM) pour aider les organisations à se différencier en offrant des expériences après-vente exceptionnelles tout en générant une croissance significative du chiffre d'affaires. Les plus grandes marques mondiales font confiance à Syncron, ce qui fait de l'entreprise le plus grand leader privé du marché mondial des solutions SaaS intelligentes pour la gestion du cycle de vie des services. Pour plus d'informations : syncron.com.

