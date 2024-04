Auf dem Weg in eine neue Ära: Fashion Source, Shenzhen Original Design Fashion Week und PV Shenzhen Blossomed on the Runway

SHENZHEN, China, April 25, 2024 /PRNewswire/ -- Am 12. April endeten die 28. Fashion Source, die AW2024 Shenzhen Original Design Fashion Week und die SS25 Première Vision Shenzhen, die von GL events - Pengcheng Exhibition und der Shenzhen Clothing Supply Chain Association veranstaltet wurden, mit einem großen Erfolg im Shenzhen World Exhibition & Convention Center.

Auf der dreitägigen Gemeinschaftsausstellung kamen über 600 ausgewählte Aussteller zusammen, um ihre besten Produkte zu präsentieren. Mit mehr als 20 Shows, 10 inspirierenden Ausstellungsbereichen und 80 ansprechenden Aktivitäten präsentierte die Veranstaltung das gesamte Spektrum der Bekleidungslieferkette. 38.670 Fachbesucher kamen in diesem Frühjahr zu der Veranstaltung, darunter viele Marken, E-Commerce, Designer, Einkäufer, Händler, Beschaffungsagenturen und Wirtschaftsverbände. Auf dem Messegelände herrschte reges Treiben, es wimmelte nur so von Besuchern und es gab jede Menge Geschäftsmöglichkeiten - ein perfektes Beispiel für die florierende Bekleidungsindustrie.

Die inspirierenden Ausstellungsbereiche waren ein Muss. Unter dem Motto "Strickkosmos" wurden auf der Fashion Source 25SS Knitting Trends fast 200 ausgewählte Strickpaneele den Color Trend-Stücken, Strickwaren und Installationskunst gegenübergestellt, um die neuesten Entwicklungen im Bereich Strickwaren zu visualisieren. In der U-Library-Zone von Fashion Source konnten die Besucher mehr als 300 ausgewählte Stoffe sehen und anfassen und gleichzeitig Online-Dienste in Anspruch nehmen. Unter dem Motto "MOVING TOGETHER" befasste sich der Fashion Source China Clothing Supply Chain Summit mit den potenziellen Chancen und Herausforderungen der Bekleidungsindustrie im Jahr 2024 und untersuchte, wie man die sich verändernde Marktdynamik bewältigen kann.

Die gemeinsam veranstaltete PV Shenzhen-Messe versammelte rund 50 PV-zertifizierte Materiallieferanten aus aller Welt. Sie präsentierten verschiedene Beispiele für nachhaltiges Design, das Mode und soziale Verantwortung in Einklang bringt. Das Thema der diesjährigen AW24 Shenzhen Original Design Week, "I & We", wurde sowohl auf den Laufstegen als auch in den Ausstellungsräumen untersucht. Mehr als 20 Modenschauen und 100 Designermarken fingen den einzigartigen Geist der aufstrebenden Modedesigner im Großraum Bay Area ein.

Da der globale kulturelle Austausch die Modewelt weiterhin bereichert und diversifiziert, steht ein Wendepunkt in der Bekleidungsindustrie bevor, der für jede Marke nie dagewesene Möglichkeiten mit sich bringt. Fashion Source und die Shenzhen Original Design Fashion Week werden in Umfang und Tiefe weiter wachsen und noch mehr wettbewerbsfähige Anbieter und inspirierende Ideen zusammenbringen. Wir freuen uns darauf, Sie vom 21. bis 23. November bei unserer nächsten Modeextravaganz der Bekleidungslieferkette zu sehen!