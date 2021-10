Aufbau der sichersten Privatbank der Welt

Golden Suisse hat erfolgreich Gold- und Silberbarren- und Goldbarrenwährungen mit Open-Banking-Technologie integriert und Schweizer Tradition und Technologie kombiniert. Auf diese Weise konnte das Unternehmen Währungsrisiken, Investitionsrisiken und Bankrisiken eliminieren und das legitime Recht der Kunden auf Privatsphäre aufrechterhalten.

Die preisgekrönte Technologie, die auf Mobile und Desktop verfügbar ist, bietet Kunden 24/7 Zugang zu ihren Schweizer Hochsicherheitstresoren, die es ihnen ermöglichen, ihre Barren in Echtzeit zu kaufen und zu verkaufen und eine integrierte Kreditkarte und ein Bankkonto (Open Banking) zu finanzieren. Auf diese Weise vermeiden Kunden die Begrenzungsrisiken der Bankeinlagenversicherung, der Inflation und der Anlagerisiken. Darüber hinaus können Kunden Goldzahlungen außerhalb des Bankensystems an andere Benutzer senden und Gold gegen Silber und Barren gegen Anlagemünzen umtauschen.

Da Gold in den letzten zwanzig Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 25,8 % und in den letzten 100 Jahren eine Rendite von 7,8 % mit keinem Anlagerisiko erzielt hat, ist es bei weitem die leistungsstärkste Investition der Welt, sofern es in physischem Gold und in Privateigentum gehalten wird, und nicht als Finanzinstrument.

Erfahren Sie mehr über Golden Suisse auf www.goldensuisse.com

Die GCB Suisse AG ist eine Private Schweizer Nonbank und Mitglied einer Selbstregulierungsorganisation (SRO), die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) offiziell anerkannt ist. Golden Suisse ist seit über fünf Jahren im Geschäft und wurde für seine proprietäre Technologie ausgezeichnet. Kunden bei Golden Suisse sind in der Regel vermögende Privatpersonen mit einer Mindestinvestition von 100K CHF.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=149cTHD8AwE

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1639718/Golden_Suisse_Logo.jpg

