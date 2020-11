Auftanken für Polygiene mit Diesel: exklusiver Vertrag über fünf Kollektionen sowie Sportbekleidung

STOCKHOLM, 26. November 2020 /PRNewswire/ -- In einer Kooperation mit Polygiene setzt Diesel Sports ab der Saison Frühjahr/Sommer 2021 für den Großteil seiner Kollektion auf die Stays-Fresh-Technologie sowie für einige Produkte auch auf den Einsatz von Polygiene ViralOff®. Im Rahmen des mit uns geschlossenen Vertrages arbeitet Diesel Jeans für die Saison Frühjahr/Sommer 2021 in mehreren Kollektionen exklusiv mit ViralOff in einer besonderen Kombination mit Odor Crunch. Zunächst erstreckt sich die Kooperation auf mindestens fünf Kollektionen.

Diesel ist ein führendes Modeunternehmen, bekannt für Denim und trendige Kleidung im Urban Style. Seit der Gründung vor 40 Jahren hat sich Diesel vom Jeans-Label zur breit angelegten, umfassenden Lifestyle-Marke weiterentwickelt. Heute bietet Diesel Produkte über das gesamte Lifestyle-Spektrum an - von Kinderkleidung über Parfüms, Armbanduhren, Schmuck und Brillen bis hin zu Möbeln. Diesel gehört mittlerweile zur OTB-Gruppe (Only The Brave) mit einem Jahresumsatz von 1,5 Milliarden EUR.

Die Behandlung ViralOff reduziert Viren auf Textilien*, wodurch diese auch weniger gewaschen werden müssen. Dies wiederum sorgt für eine längere Lebensdauer der Kleidung. Wenn Jeans nur halb so oft gewaschen werden, verkleinert sich ihr ökologischer Fußabdruck entscheidend. Die Zusatzbearbeitung mit Odor Crunch im Denim schützt außerdem vor Gerüchen aus der Umgebung. Das Ergebnis? Die perfekte Jeans - kein Geruch, kein notwendiges Waschen.



Wie es Diesel-Gründer Renzo Rosso vor einiger Zeit in der Vogue ausdrückte, "wird die Umsetzung des nachhaltigen Prozesses eines unserer größten Zukunftsprojekte. Wir möchten ein Unternehmen mit den besten nachhaltigen Verfahren werden: echt, zertifiziert und ehrlich."

Als vermutlich einzige Modemarke, die den Schritt vom Casual- zum Luxus-Style unternommen hat, hatte Diesel bei Produkten, Technologien und Markenkommunikation immer die Nase vorn.

"Wie Polygiene ist auch Diesel ein markenorientiertes Unternehmen. Uns eint die Idee, ein hervorragendes Produkt zu einer noch tolleren Marke zu machen. Das passt einfach perfekt", so Ulrika Björk, CEO von Polygiene.

Über Diesel

Seit 40 Jahren ist Diesel ein führender Pionier bei Denim und Freizeitkleidung. Diesel ist Trends in der Branche immer einen Schritt voraus, führend im Premiumbereich der Freizeitkleidung und so zu einer echten Alternative zum etablierten Luxusmarkt geworden. Diesel steht für Leidenschaft, Individualität und Selbstverwirklichung. Über die Jahre hat Diesel mit Produkten, die von Denim-Experten mit Experimentierfreude und überragendem Know-how in Design, Konstruktion und Behandlung gefertigt werden, die Kunst der innovativsten Denim-Produkte perfektioniert. Heute setzt Diesel sein Know-how und seine Leidenschaft für die Forschung in vielen verschiedenen Kategorien ein und bietet so ein echtes Lifestyle-Angebot. Das Produktangebot umfasst eine Bandbreite von Artikeln, die sich ergänzen, darunter Kinderkleidung, Parfüms, Armbanduhren und Schmuck, Brillen und Möbel, in Kooperation mit führenden Lizenzanbietern.

*ViralOff® reduziert erwiesenermaßen in zwei Stunden gemäß internationalem Standard getestete Viren um über 99 % auf dem Material. ISO18184:2019 (SARS-CoV-2, H3N2, H1N1).

ViralOff® schützt behandelte Textilien vor bakterieller oder viraler Kontamination, schützt aber nicht vor einer Infektion oder Erkrankung.

Über Polygiene

Als weltweit führender Anbieter für Technologien für dauerhafte Frische und Geruchskontrolle wollen wir ändern, wie Kleidung wahrgenommen wird - vom kurz- zum langlebigen Gebrauchsgut. Wir behandeln Bekleidung, Heimtextilien und Stoffe für dauerhafte Frische, damit weniger gewaschen werden muss und Kleider und Produkte länger halten. Über 140 Premiummarken auf der ganzen Welt haben sich für ihre Produkte für die Marke Polygiene entschieden. Polygiene ist an der Nasdaq First North Growth Market in Stockholm, Schweden, notiert. Weitere Informationen: www.polygiene.com. Die Erik Penser Bank AB ist Certified Adviser von Polygiene. Telefon: +46 8- 463 83 00, E-Mail: [email protected].

