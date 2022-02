AUM ASSET MANAGEMENT LTD. EST NOMMÉ 2021 MEILLEUR GESTIONNAIRE EUROPEEN DE PETITS FONDS DURABLES

Prix décerné par CFI.co après analyse par un panel de juges indépendants

AUM Asset Management Ltd. est une société de gestion axée sur les résultats qui vise une croissance constante du patrimoine de ses clients, tout en intégrant pleinement les principes ESG dans son processus d'investissement.

SLIEMA, Malta, 14 février 2022 /PRNewswire/ -- AUM Asset Management Ltd. ("AUM"), une société de gestion indépendante qui offre des solutions d'investissement et de fonds, des services de gestion d'actifs et de conseil dans un cadre ESG ("environnement, durabilité et gouvernance") à des clients investisseurs institutionnels et family offices du monde entier, a annoncée aujourd'hui qu'elle s'était vu décerner le prix du "Meilleur gestionnaire Européen de petits fonds durables" pour 2021 par CFI.co, une publication basée au Royaume-Uni qui rend compte de l'actualité mondiale dans le domaine des affaires, de l'économie et de la finance.

CFI.co 2021 Best Sustainable Small Fund Manager Winner Europe

AUM est une société de gestion axée sur les résultats, fondée en 2015 par le financier et investisseur Jean-François de Clermont-Tonnerre, avec des bureaux principaux à Malte et à Londres et des bureaux satellites en Suisse, en France et aux États-Unis. La société cherche à obtenir une croissance constante du patrimoine de ses clients, tout en employant une approche d'investissement réfléchie, centrée sur les critères ESG, qui a un impact positif sur l'environnement et la société. AUM intègre la durabilité comme un facteur essentiel dans tous ses investissements.

La société fournit des solutions d'investissement traditionnelles, alternatives et en actifs réels à ses clients grâce à son vaste réseau international en Europe et en Amérique du Nord et à une approche d'investissement diversifiée qui intègre une variété de stratégies d'investissement, de marchés, de géographies et de classes d'actifs dans un cadre d'investissement flexible et agile. Les investissements inclus dans les portefeuilles d'AUM sont déterminés par leur profil de rendement potentiel et des facteurs ESG spécifiques.

"Notre approche de l'investissement renforce l'idée que les entreprises qui choisissent de tenir compte de leur impact sur le monde et l'environnement auront en fin de compte un effet positif sur leur résultat net et leur croissance globale au fil du temps", a déclaré Jean-François de Clermont-Tonnerre, fondateur d'AUM. "Cette conviction est également soutenue par nos clients qui sont—aujourd'hui plus que jamais—à la recherche d'investissements qui mettent en balance le bien qu'ils font dans le monde et le bien qu'ils font pour eux-mêmes."

"L'ESG et les objectifs de développement durable de l'ONU ("SDG") sont des facteurs prioritaires pour nos clients, qui s'informent sur l'environnement et se soucient de leurs communautés locales et de l'impact qu'ils ont avec leur investissement", a déclaré la PDG d'AUM, Roberta Bonavia. "L'Europe a connu un afflux record d'investissements ESG en 2021 et nous pensons que cette tendance ne fera que s'accélérer en 2022 et au-delà."

Selon le Rapport 2021 ESG Playbook de Refinitiv, PwC estime que les actifs sous gestion des fonds ESG en Europe atteindront entre 2 600 et 3 600 milliards d'euros d'ici 2025, et qu'un transfert de richesse sans précédent de 30 000 milliards de dollars américains atterrira bientôt dans les mains des milléniaux (pour la plupart), qui ont montré qu'ils appréciaient les investissements durables et socialement responsables. En outre, la trajectoire de croissance prévue pour les actifs ESG sous gestion devrait atteindre 70'000 Milliards de dollars américains d'ici 2040[1].

"Prendre soin de l'environnement et faire des choix durables est notre responsabilité collective et prendre des décisions d'investissement qui tiennent compte de l'environnement, de la bio-diversité et de la conservation des terres crée un cycle vertueux qui profite à tous au final. C'est pourquoi AUM continuera d'appliquer les principes ESG et SDG au profit de nos clients et de nos communautés au sens large", a déclaré M. de Clermont-Tonnerre.

A PROPOS D'AUM ASSET MANAGEMENT LTD.

AUM Asset Management Ltd est une société de gestion indépendante qui fournit des solutions d'investissement et de fonds, des services de gestion d'actifs et de conseil à des investisseurs institutionnels et family offices du monde entier. La société a été fondée en 2015 par le financier et investisseur Jean-François de Clermont-Tonnerre et a ses principaux bureaux à Malte et à Londres. Le cabinet recherche une croissance constante du patrimoine des clients, tout en employant une approche d'investissement réfléchie, centrée sur les critères ESG, qui a un impact positif sur l'environnement et la société. AUM intègre la durabilité comme un facteur essentiel dans ses investissements. Les stratégies d'investissement d'AUM Asset Management comprennent : global macro, arbitrage de fusions, quantitative, fondamentale, technique et basée sur les actifs réels. L'entreprise cherche à identifier les opportunités d'investissement traditionnelles, alternatives et réelles de la plus haute valeur à travers le monde et combine une approche macro combinée à une analyse détaillée des entreprises afin d'offrir les meilleures opportunités d'investissement en fonction de leur profil risque-rendement et de leurs caractéristiques ESG. Pour en savoir plus : www.aum-am.com

A PROPOS DE CFI.CO:

CFI.co est une revue imprimée et en ligne traitant des affaires, de l'économie et de la finance. La revue reconnaît que la distinction traditionnelle entre les marchés émergents et les marchés développés est aujourd'hui beaucoup moins significative en raison de la convergence des économies mondiales. Basée à Londres, CFI.co couvre et analyse les moteurs de ce changement. En combinant les points de vue d'organisations multilatérales et nationales de premier plan avec les réflexions de certains des plus grands esprits du monde, l'équipe éditoriale de CFI.co veille à ce que les lecteurs comprennent mieux les forces qui influencent et remodèlent l'économie mondiale. Pour en savoir plus : www.cfi.co

[1] Source: Morningstar Direct Sustainable Universe, 2020. Fidelity Consulting analysis. https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/esg-ratings

