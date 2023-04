AUM voor op de beurs verhandelde digitale activa steeg met 67% in Q1 tot 34% boven YTD activaprijzen

LONDEN, 13 april 2023 /PRNewswire/ -- De analyse door Fineqia International Inc. (het 'Bedrijf' of 'Fineqia') (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) van wereldwijd op de beurs verhandelde producten (Exchange Traded Products of ETP's) met cryptovaluta's als onderliggende activa, onthulde een stijging met 67% in de Assets Under Management (AUM)-waarde gedurende het eerste kwartaal van 2023. De marktwaarde van de cryptovaluta steeg in dezelfde periode met 50%, wat een premie van 34% weerspiegelt in de instroom en groei van ETP-beleggingen ten opzichte van de waarderingen van crypto-activa.

Het totale crypto-ETP AUM steeg van $20 miljard tot $33,3 miljard in het eerste kwartaal, terwijl de totale waarde van de cryptovaluta steeg van $800 miljard tot $1,19 biljoen, volgens Fineqia Research. De stijging van het AUM was te danken aan de stijging van de prijzen van Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH) op jaarbasis (YTD), die respectievelijk met 71% en 52% toenamen, en de daarmee gepaard gaande kapitaalinstroom. Aangezien ETP's die BTC en ETH bezitten samen goed zijn voor 93% van het ETP AUM voor digitale activa, leende deze hoge weging zich voor de aanzienlijke stijging van het AUM in het eerste kwartaal.

"Het kwartaal werd gekenmerkt door het opwaartse momentum," zei Bundeep Singh Rangar, CEO van Fineqia. "Ons onderzoek toont een sterke netto-instroom voor ETP's voor digitale activa, wat wijst op hernieuwde belangstelling van beleggers."

In de maand maart steeg het AUM van crypto-ETP's met 17% van $28,3 miljard. Dat was hoger dan de stijging met 11% van de cryptovalutaprijzen van 1,07 biljoen dollar in dezelfde maand.

De prijs van Bitcoin (BTC) bereikte op 31 maart ongeveer $28,500, een stijging met 21% ten opzichte van de $23,500 die werd opgetekend op 28 februari. In dezelfde periode steeg het beheerd vermogen van ETP's met BTC met 21% van $19,2 miljard naar $23,2 miljard. In januari steeg de prijs van Ethereum (ETH) van $1,650 naar ongeveer $1,825, wat goed is voor een waardestijging van 11%. De AUM van in Ethereum (ETH) uitgedrukte ETP's volgden op de voet met een stijging van 11% tot $7,6 miljard op 31 maart, van $6,85 miljard op 28 februari.

ETP's die alternatieve munten vertegenwoordigen, bleven voor de tweede maand op rij stabiel en noteerden slechts een stijging van 1%, en die met een mandje van cryptovaluta stegen met 14%.

ETP's zijn een algemene categorie die Exchange Traded Funds (ETF's) en Exchange Traded Notes (ETN's) kan omvatten. Fineqia Research volgde 160 ETP's gedurende het kwartaal en corrigeert voor de ETP's die tijdens de geanalyseerde periodes zijn opgestart of gesloten.

Alle verwijzingen naar prijzen zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollars en alle prijzen van cryptovaluta's zijn afkomstig van CoinMarketCap.

Alle gegevens waarin wordt verwezen naar AUM van ETP's en ETF's zijn door de interne onderzoeksafdeling van Fineqia samengesteld uit openbaar beschikbare bronnen zoals 21Shares AG, Grayscale Investment LLC, VanEck Associates Corp., MorningStars, Inc. en TrackInSight SAS.

Over Fineqia International

Fineqia (www.fineqia.com) is een bedrijf in digitale activa dat investeringen opbouwt en zich richt op investeringen in technologiebedrijven in de begin- en groeifase die deel zullen uitmaken van de volgende generatie van het internet. Het bedrijf biedt ook een platform om de uitgifte van schuldbewijzen in het VK te ondersteunen en te beheren. Fineqia is beursgenoteerd in Canada (CSE: FNQ) met kantoren in Vancouver en Londen, en zijn investeringsportefeuille omvat bedrijven in de voorhoede van de tokenisatie, blockchain-technologie, NFT's en fintech.

