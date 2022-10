Aumenta a lacuna entre as metas de segurança de processos e a realidade, segundo o Relatório de Segurança da Sphera de 2022

Os dados do mais recente relatório de segurança da Sphera revelam uma lacuna persistente entre a intenção e a realidade da gestão de segurança de processos, enquanto a ESG é uma consideração crescente para os profissionais de PSM e ORM

CHICAGO, 20 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Embora tenha havido a expansão contínua dos esforços de ESG corporativo, e a maioria das empresas tenha adotado a segurança como parte de sua cultura corporativa, ainda há deficiências a serem abordadas na melhoria do desempenho em segurança de processos, revela o novo Relatório de Segurança da Sphera de 2022.

A Sphera, provedora líder global de software de desempenho em ESG (Ambiental, Social e de Governança) e gestão de riscos, entrevistou 280 profissionais de segurança de processos e gestão de riscos operacionais de todo o mundo no estado atual de gestão de segurança de processos (PSM) e gestão de riscos operacionais (ORM). Os resultados mostram que 69% dos entrevistados indicam que há uma lacuna entre as metas de segurança do processo de suas empresas e a segurança do processo conforme eles as vivenciam. Este é um aumento significativo em relação à pesquisa de 2021, na qual 21% dos entrevistados reportaram uma lacuna entre a intenção de segurança e a realidade do que acontece. A descoberta de que apenas 67%da manutenção crítica em segurança é alcançada em um mês típico ilustra a desconexão entre intenção e realidade.

Os desafios persistentes, como recursos e orçamentos limitados, podem, pelo menos, explicar parcialmente a lacuna generalizada. Tendências como A grande Demissão também podem ser um fator que contribui, uma vez que a segurança de processos poderá ser comprometida quando os funcionários se desligarem e seus conhecimentos forem perdidos.

Os três principais desafios identificados pelos entrevistados como um obstáculo efetivo da PSM são desafios de gestão (46%), treinamento e competência (45%) e engajamento insuficiente das linhas de frente para melhorar a conscientização (34%). Os entrevistados indicaram que os três principais drivers de desempenho em segurança estão reduzindo a exposição de risco operacional e de grande risco (MAH) (66%), excelência operacional (57%) e conformidade regulatória (49%).

Por sete anos, o relatório de segurança anual da Sphera tem examinado o estado atual da PSM e da ORM no contexto de eventos globais e tendências macroeconômicas. Os entrevistados são provenientes de vários setores globais, como manufatura, petróleo e gás, produtos químicos/petroquímicos, energia, construção e engenharia.

A taxa de adoção de soluções tecnológicas é identificada como uma área específica para melhorias no relatório de segurança. Praticamente todos os entrevistados (96%) disseram que a tecnologia permite a eficácia da PSM e da ORM. No entanto, as taxas de adoção ainda não refletem o valor percebido, com apenas 11% dos entrevistados indicando que sua empresa utiliza toda a gama de soluções de tecnologia disponíveis. Uma série de fatores, como níveis de maturidade mais baixos e os desafios envolvidos na conexão de sistemas e dados distintos, podem ser atribuídos a essa taxa lenta de adoção.

"O relatório de segurança de 2022 revela uma lacuna persistente entre os objetivos de segurança do processo e a realidade, e a desconexão entre a conscientização e a adoção de soluções tecnológicas é um obstáculo adicional para as empresas superarem", disse Scott Lehmann, vice-presidente de gestão de produtos da Sphera para a gestão de riscos operacionais. "A tecnologia que oferece dados em tempo real e avaliações de risco acionáveis pode ajudar a conectar os pontos em toda a organização para reduzir a lacuna e impulsionar os esforços de melhoria da segurança. Contar com uma gama de ferramentas de conformidade e tomada de decisões preditivas aprimoradas pode ajudar as empresas a manter seus funcionários seguros e as operações produtivas."

A segurança é a base de qualquer organização forte, e a PSM e a ORM desempenham um papel vital no desempenho em ESG de uma empresa. No contexto da estrutura ESG, a PSM se refere a manter seguras as pessoas e as comunidades em que as empresas operam. Pela primeira vez na pesquisa de segurança, os profissionais da PSM e da ORM foram questionados onde a PSM se encaixa no programa ESG da empresa. Embora uma maioria esmagadora (87%) tenha dito que a PSM se encaixa nos esforços de ESG de sua empresa, há uma pequena divisão sobre qual aspecto do ESG—meio ambiente, social ou governança—se aplica mais claramente ao seu programa PSM. No entanto, quando questionados quais cenários de impacto são os mais preocupantes a seus negócios, 71% dos entrevistados afirmaram que eram os cenários de impacto ambiental.

"Ficou cada vez mais claro que a ESG não é mais um bom exemplo, mas algo indispensável", acrescentou Paul Marushka, CEO e presidente da Sphera. "Os esforços de mitigação de risco de uma empresa estão intrinsecamente ligados ao desempenho ESG, e a operacionalização de ESG em toda a organização impulsionará a tomada de decisões informadas e ajudará os profissionais de PSM e ORM a gerenciar e reduzir o risco de ESG."

