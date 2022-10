Aumento contínuo do engajamento para um sucesso na COP27

Equipe da presidência egípcia da COP27 se reúne com representantes de presidências anteriores da COP para discutir os objetivos finais da COP27

Presidentes anteriores da COP e seus representantes participaram do workshop para oferecer insights

CAIRO, 27 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Membros da Equipe da Presidência da COP27 egípcia e da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (CQNUAC) realizaram uma consulta durante todo o dia antes da convocação.

Egyptian COP27 Presidency team meets representatives of previous COP Presidencies to discuss ultimate objectives of COP27

Facilitado pelo Centro de Negociações Multilaterais (CEMUNE), o workshop discutiu como a COP27 em Sharm el-Sheikh se envolverá e avançará com os muitos desafios climáticos e econômicos que estão em andamento. Juntamente com os membros da Presidência da CQNUAC e da COP27, também estiveram presentes 14 oradores, incluindo o Presidente da COP20 Manuel Pulgar-Vidal, o Negociador Líder da COP26 Archie Young, Tomasz Chruszczow (antigo Campeão de Alto Nível de Clima da COP24), Hakima El Haite (antigo campeão climático de alto nível para a COP22) e Kaveh Guilanpour (antigo co-líder em negociações sobre alterações climáticas para a UE).

As sessões do grupo discutiram a melhor maneira de garantir que a liderança política global possa orientar ainda mais o processo e identificar o risco de desafios existentes e em evolução que afetam a COP27, mais do que nas edições anteriores. Com a situação atual na Ucrânia, os altos preços da energia e a previsão de recessão econômica, os participantes reconheceram possíveis fatores que poderiam afetar as ambições de longo e curto prazo que o mundo concordou sob a UNFCCC e o Acordo de Paris.

Eliminar os obstáculos ao diálogo produtivo e eventual acordo foram pontos centrais discutidos. A Equipe da Presidência da COP27 e outros participantes trabalharam para estabelecer a estrutura certa para facilitar o consenso global focado na implementação dos compromissos existentes e na melhor forma de aumentar essa ambição.

Presidente da COP designado H.E. Sameh Shoukry disse: "O papel da Presidência da COP é alinhar e convergir múltiplos pontos de vista e facilitar uma discussão transparente, inclusiva e frutífera, enquanto defende consistentemente mais progresso, ambição e solidariedade".

"A sólida preparação substantiva e organizacional é essencial para garantir que a COP27 resulte no resultado mais positivo possível. Este workshop reuniu vários especialistas e pessoas de recursos com vasta experiência em ação climática e conferências climáticas, e permitiu o compartilhamento útil das melhores práticas e lições aprendidas", acrescentou Wael Aboulmagd, Representante Especial da COP27.

COP27 acontecerá de 6 a 18 de novembro de 2022 em Sharm el-Sheikh, Egito

