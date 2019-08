Aumento na importação de aeronaves indica melhora no mercado de aviação executiva

SÃO PAULO, 22 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A realização da Labace (Latin American Business Aviation Conference & Exhbition), maior feira de aviação executiva da América Latina, entre os dias 13 e 15 de agosto em São Paulo, confirmou a expectativa de crescimento na importação de aeronaves destinadas à aviação executiva. A Cisa Trading, uma das maiores importadoras do Brasil, registrou um movimento superior ao do evento do ano passado, puxado pelo interesse das empresas por aeronaves de médio porte.

"São aeronaves com valor entre US$ 5 milhões e US$ 10 milhões, cuja demanda visa atender às operações do dia a dia de empresas, que com a retomada da economia, estão abrindo filiais ou ampliando seus negócios em diferentes regiões do Brasil", conta Felipe Videira, diretor executivo de negócio da Cisa Trading, ao explicar que "a procura tem como objetivo renovar a frota ou promover um upgrade no equipamento para voos no país".

Na Cisa Trading, a previsão é que as encomendas de aeronaves importadas, neste ano, sejam superiores às do ano passado tanto em valor quanto em volume, diante da perspectiva de um cenário econômico mais estável. Este movimento se iniciou no primeiro semestre e tende a se ampliar nos próximos meses. "Estima-se que o setor de aviação executiva importou 50 aeronaves em 2018, e este número pode dobrar em 2019", diz Videira.

Com mais de dez anos de atuação neste setor, o portfólio de serviços para importação de aviões e helicópteros da Cisa Trading engloba todas as etapas do processo, como financiamentos, pagamento de impostos, desembaraço junto à Receita Federal, nacionalização do produto, translado da aeronave, entre outros.

Sobre a Cisa Trading

A Cisa Trading foi fundada em 1996 pelo empresário Antonio José Louçã Pargana, a partir da fusão de outra empresa criada por ele – a Comvix, que, na ocasião, já ocupava posição de destaque no setor de comércio exterior brasileiro – e da Coimex, do mesmo setor, sediada no Espírito Santo. Em 2018, a Cisa Trading registrou um volume de negócios superior a R$ 8 bilhões em transações comercias que envolveram 200 mil itens importados, atendendo mais de 200 clientes.

GPCOM Comunicação Corporativa

Debora Ferreira – deboraferreira@gpcom.com.br

Murillo Senne- murillo@gpcom.com.br

Giovanna Picillo

(11) 3129-5158 – www.gpcom.com.br

FONTE Cisa Trading

Related Links

https://cisatrading.com.br/



SOURCE Cisa Trading