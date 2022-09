Aurachain et Sword Moyen-Orient, filiale du groupe Sword, s'associent pour déployer une puissante offre d'automatisation des processus au Moyen-Orient grâce à une technologie low-code

La plateforme low-code d'Aurachain va s'associer avec des experts en transformation technologique pour aider les plus grandes entreprises du Moyen-Orient à réaliser des opérations rentables grâce à l'automatisation des processus.

LONDRES, ZURICH et DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Aurachain , la plateforme de développement logiciel low-code, s'est associée aux experts en transformation technologique du groupe Sword pour déployer des solutions d'automatisation puissantes aux entreprises du Moyen-Orient. Après une série de déploiements réussis en Europe, ce nouveau partenariat permet à Aurachain d'étendre sa présence au Moyen-Orient, où sa puissante plateforme low-code sera mise à la disposition d'un nombre croissant d'organisations de premier plan de la région.

Le premier objectif du partenariat est de tirer parti de la vitesse et de la connectivité API de la plateforme low-code d'Aurachain afin d'offrir des services de maintenance de premier et de deuxième niveaux plus rentables aux clients de Sword au Moyen-Orient dans les secteurs de la banque, de la santé, des transports et administratif.

Sword Moyen-Orient continuera de s'appuyer sur ses solides antécédents en matière d'aide à l'accroissement de la productivité, à l'amélioration des expériences utilisateur et à l'optimisation des coûts grâce à des stratégies de numérisation des opérations et de transformation numérique. La plateforme low-code d'Aurachain permet au groupe Sword d'accélérer la livraison d'applications d'automatisation des processus à ses entreprises clientes, avec des solutions professionnelles majeures qui peuvent être élaborées et déployées en l'espace de quelques jours ou semaines.

« Il y a un besoin croissant de numérisation des opérations et de transformation dans tout le Moyen-Orient et à travers le monde, avec une demande d'expériences numériques fluides plus élevée que jamais, a déclaré Adela Wiener, PDG d'Aurachain. Ce partenariat nous aidera à nous assurer que les clients de Sword au Moyen-Orient ont accès à une plateforme professionnelle low-code d'excellente qualité qui leur permet d'accélérer la livraison de solutions clés et d'obtenir de meilleurs résultats dans leurs projets de transformation numérique. »

« Ce que nous faisons ici à Sword Middle East, c'est permettre à nos clients de mieux réussir en leur présentant des nouvelles technologies, a déclaré Colombo Fasano, directeur d'unité commerciale à Sword Dubaï. Et grâce à ce nouveau partenariat, la puissante technologie de développement low-code vient s'ajouter à notre offre déjà impressionnante. Aurachain est parfaitement à sa place à nos côtés depuis le premier jour ; et l'expérience, l'engagement et les puissants produits qu'ils ont construits aideront nos clients à élaborer des logiciels évolutifs rapidement afin de gagner en efficacité. »

À propos du groupe Sword

Sword est un leader en analyse des données, en transformation numérique et en services technologiques, avec une solide réputation en matière de développement de logiciels, d'informatique complexe, de projets commerciaux et d'opérations critiques, avec plus de 2 500 experts en technologie, en numérique et en logiciels, présents sur cinq continents pour activer la croissance de votre entreprise à l'ère numérique.

Pour en savoir plus, consultez le site : www.sword-group.com

À propos d'Aurachain

Aurachain permet aux organisations de construire des applications de processus numériques rapidement grâce à une plateforme low-code puissante. Des flux de travail simplifiés et des interfaces exceptionnelles captent directement l'expertise des spécialistes du secteur, des analystes commerciaux et des développeurs professionnels pour offrir une véritable valeur commerciale dès le premier jour. Les entreprises et les gouvernements utilisent Aurachain pour réduire les délais de développement, optimiser les opérations commerciales et accélérer l'innovation.

Pour en savoir plus, consultez le site : www.aurachain.ch

SOURCE Aurachain; Sword Group