Auria redouble d'efforts en matière de développement durable avec la nomination d'un directeur du développement durable et d'une directrice du développement durable mondial

SOUTHFIELD, Michigan, 28 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Auria, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de revêtements de sol pour le secteur automobile, de solutions acoustiques, thermiques, aérodynamiques et d'autres solutions à base de fibres, a nommé Marc Flegler, responsable d'Auria Europe, comme son tout premier directeur du développement durable (CSO) et le Dr Pinar Erol au poste nouvellement créé de directeur du développement durable mondial.

Marc Flegler Pinar Erol

En tant que directeur du développement durable, Flegler pilotera les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) axés sur la mission de l'entreprise à l'échelle mondiale et définira des indicateurs de performance clés dans le cadre de la stratégie mesurable à long terme, tout en continuant à assumer son rôle de directeur d'Auria Europe.

Erol, qui vient de rejoindre Auria, rendra compte à Flegler et sera chargé de diriger le programme de rapports sur le développement durable de l'entreprise (RSE), de faire avancer la feuille de route de l'entreprise en matière de développement durable et de constituer une équipe mondiale pour réaliser les objectifs ESG ciblés.

Ces fonctions dédiées permettront à Auria de mieux se positionner pour étendre la portée de ses pratiques commerciales durables au plan environnemental, social et économique tout au long de sa chaîne de valeur afin de créer de la valeur à long terme pour les clients, les employés, les parties prenantes et l'environnement.

« Le développement durable est l'un des trois piliers de notre énoncé de mission et joue un rôle de plus en plus important dans l'avenir d'Auria », a déclaré Flegler. « Notre mission est de faire en sorte que le développement durable fasse partie intégrante de tout ce que nous faisons chez Auria, notamment nos produits, nos processus, notre organisation et nos opérations de fabrication. »

M. Flegler a acquis plus de 25 ans d'expérience dans le secteur automobile, où il a occupé des fonctions clés telles que l'approvisionnement mondial, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le génie mécanique et la gestion des ventes. Il travaille chez Auria depuis sa création en 2017 et occupe le poste de directeur général des opérations européennes de l'entreprise depuis 2020. Il était auparavant vice-président senior des ventes mondiales. Avant de rejoindre Auria, Flegler était vice-président senior des achats chez IAC, supervisant tous les achats directs et indirects de matériaux, la qualité des fournisseurs et les systèmes d'achat. Il a commencé sa carrière chez Harman International, où il a occupé divers postes de gestion des achats.

De nationalité allemande, M. Flegler est titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique du lycée technique de Stuttgart, en Allemagne. Il est également titulaire d'une licence en production et logistique de l'université AKAD de Lahr, en Allemagne.

Erol apporte à Auria 20 ans d'expérience dans le domaine de la durabilité, dont plusieurs années dans le conseil en matière de responsabilité sociale des entreprises, de durabilité des produits et de gestion EHS. Plus récemment, elle a occupé le poste de responsable du développement durable du groupe chez nnuks Group Holding GmbH, et ce depuis 2019. Auparavant, elle a assumé diverses fonctions au sein d'institutions internationales telles que la SFI, la Banque mondiale, l'AEE, la Commission européenne et de sociétés européennes de conseil en matière de développement durable.

De nationalité turque, Pinar a obtenu une licence en ingénierie environnementale à Izmir et un master en gestion des déchets à Kocaeli, en Turquie. En tant que boursière du DAAD, elle s'est installée en Allemagne où elle a obtenu son deuxième master en analyse des flux industriels et son doctorat en éco-optimisation des lignes de finition automobile.

Flegler et Erol sont basés dans le bureau d'Auria à Dusseldorf.

À propos d'Auria :

Auria Solutions est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de revêtements de sol pour le secteur automobile, de solutions acoustiques, thermiques, aérodynamiques et d'autres produits à base de fibres. Créée en 2017, Auria s'appuie sur plus d'un siècle d'héritage dans le secteur des transports. La société, dont le siège financier se trouve à Coleshill, en Angleterre, et les sièges opérationnels à Southfield, dans le Michigan, aux États-Unis, à Shanghai, en Chine, et à Düsseldorf, en Allemagne, compte 18 sites de fabrication, 10 sites techniques et sept sites de coentreprises, et emploie environ 5 000 personnes dans le monde.

