Aurisco coopère avec Cytiva pour construire sa première Oligo FlexFactory destinée à la production commerciale

Situé à Yangzhou, dans l'est de la Chine, le nouveau site de fabrication commerciale d'Aurisco devrait produire 200 kilogrammes d'oligonucléotides par an.

Grâce à la coopération avec Cytiva, Aurisco fournira davantage d'oligonucléotides à ses clients mondiaux avec une qualité et une efficacité accrues.

SHANGHAI, 6 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Aurisco, une société pharmaceutique innovante et CDMO (organisation de développement et de fabrication sous contrat) en Chine, coopère avec Cytiva, un leader scientifique mondial, pour construire sa première plateforme Oligo FlexFactory pour la production commerciale. Grâce à une vitesse et une efficacité accrues, Aurisco pourra fournir davantage d'oligonucléotides et mieux servir ses clients dans le monde entier.

La plateforme Oligo FlexFactory est la première des trois lignes de fabrication commerciale prévues par Aurisco à Yangzhou, dans l'est de la Chine. Et l'ensemble de ce site de fabrication devrait produire 200 kilogrammes d'oligonucléotides par an.

Les oligonucléotides sont des brins synthétiques d'ADN ou d'ARN qui peuvent être utilisés comme thérapies ou diagnostics en se liant à un gène ou à une séquence protéique cible. Les thérapies à base d'oligonucléotides, y compris le siRNA (petit ARN interférent) et l'ASO (oligonucléotide antisens), sont prometteuses pour le traitement des cancers, de la maladie de Parkinson et de diverses autres affections. Le marché mondial de la synthèse d'oligonucléotides devrait atteindre 16,7 milliards de dollars US d'ici 2027, selon Research and Markets[1].

Peng Zhi'en, président d'Aurisco, déclare : « Aurisco s'engage dans une innovation technologique continue qui aidera nos clients à fournir des médicaments meilleurs et plus sûrs aux patients du monde entier. Je pense que la coopération avec Cytiva facilitera notre mission en apportant une plus grande rapidité et efficacité à la production commerciale d'oligonucléotides. »

Au cours de cette coopération, Cytiva offrira une solution d'entreprise complète à Aurisco. Cette solution comprend une plateforme Oligo FlexFactory GMP et diverses aides techniques et de service, telles que la formation des talents, la conception du processus du site de fabrication, ainsi que la gestion du cycle de vie du projet.

Ce n'est pas la première fois qu'Aurisco collabore avec Cytiva. Auparavant, avec le soutien des produits et des services de Cytiva, Aurisco a lancé des services de CRO (société de recherche sous contrat) et de CDMO pour les oligonucléotides en laboratoire et à l'échelle pilote à Shanghai.

À l'avenir, Aurisco et Cytiva étudieront d'autres possibilités de coopération, afin d'accélérer la fourniture de médicaments susceptibles de changer la vie d'un plus grand nombre de patients.

À propos d'Aurisco

Fondée en 1998, Aurisco est une société pharmaceutique innovante engagée dans la recherche, la fabrication et la commercialisation d'API complexes, de formulations ainsi que dans le service CRO/CDMO d'Oligo. Elle a été cotée à la bourse de Hong Kong en septembre 2020. Aurisco est profondément impliquée dans l'industrie pharmaceutique depuis plus de 20 ans et s'engage à une innovation technologique continue. Aujourd'hui, l'entreprise joue un rôle de premier plan en Chine dans le domaine de la synthèse complexe, de la biologie synthétique, de la photochimie, et autres, et est devenue un partenaire à long terme de sociétés pharmaceutiques réputées dans le monde entier. Un système de qualité complet, une capacité de production suffisante et un réseau de vente mondial permettent à l'entreprise de fournir des produits de haute qualité et un service efficace à ses clients dans le monde entier.

