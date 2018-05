Aurora Chain entre dans la course effrénée des blockchains publiques

Aqua Zhao a poursuivi en partageant sa vision de l'avenir pour Aurora, une chaîne publique qui montrera la voie pour la technologie et les applications blockchain prochaine génération. « Nous cherchons à aller au-delà de la blockchain pour apporter une valeur réelle au monde », a déclaré Zhao.

L'équipe n'a pas ménagé ses efforts dans les domaines de la technologie, de l'innovation et de l'adaptation pour mieux répondre aux exigences de l'industrie du jeu vidéo, du big data, de l'intelligence artificielle, de l'Internet des Objets et bien d'autres. Selon Zhao, Aurora entend bâtir un monde de blockchains basé sur des applications décentralisées (DApps).

Les solutions développées par Aurora vont au-delà d'un simple support technique. L'équipe d'Aurora coopérera avec des développeurs DApp pour explorer de nouveaux modèles de gestion et transposer des actifs et des règles du monde réel à la blockchain. À titre d'exemple, Zhao a indiqué que les actifs numériques et les mécaniques de jeu pouvaient être représentés, voire remplacés par des contrats intelligents ou des jetons.

Aurora est construite sur la base d'un consensus DPOS+BFT afin d'éviter toute bifurcation (« fork ») non désirée et non intentionnelle. Il s'agit d'un réseau stéréo P2P compatible avec le lancement d'actifs multiples. Au nombre des innovations notables figure également l'« isolation intelligente des applications », qui permet de créer une zone d'attente plus intelligente afin de faciliter les demandes de transactions entrantes. Selon Arthur Qiang, directeur du développement technologique d'Aurora, « ces technologies augmentent énormément la vitesse de transaction d'Aurora ».

« Aurora est le résultat de longs mois de développement au sein de notre équipe technique, et a demandé beaucoup de temps et d'énergie. Nous avons de nombreuses innovations à présenter, telles que le fonctionnement parallèle multi-chaîne, la blockchain évolutive et le regroupement en clusters », a expliqué Qiang. En théorie, toutes ces innovations peuvent garantir à Aurora une vitesse de traitement illimitée.

Le discours a été suivi d'une annonce selon laquelle Aurora rejoignait le Conseil mondial de la blockchain (« World Blockchain Council », WBC) et avait signé des accords de coopération avec BIT.GAME, XFurure et Light Second. La collaboration entre ces organisations et Aurora débutera après cette annonce. Aurora compte disposer en juin de 5 à 10 jeux basés sur des blockchains, de 1 à 2 DApps de gestion et de 12 applications médias/d'information décentralisées.

En parallèle au lancement, Aurora a invité plusieurs conférenciers à l'événement. Parmi ces orateurs de marque figurent notamment David Song, fondateur du WBC et Muhd Amrullah, PDG et fondateur de Facerecog. Des discussions autour de la chaîne publique, de l'association blockchain et jeu et du bouleversement provoqué par les blockchains dans différents secteurs ont également été organisées. Les conférenciers tiennent la technologie d'Aurora et son potentiel en haute estime.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/692850/Aqua_Zhao.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/692851/Arthur_Qiang.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/692852/Zhao_with_Aurora_Partners.jpg

