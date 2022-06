Ausbau der Produktionskapazität für wichtige Impfstoffe: Jubilant HollisterStier LLC schließt Kooperationsvertrag über 149,6 Mio. USD mit US-Regierung ab

NOIDA, Indien, 1. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Jubilant Pharmova Limited hat heute bekannt gegeben, dass Jubilant Pharma Limited, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, über eine seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaften, Jubilant HollisterStier LLC, (JHS), ein führender pharmazeutischer Auftragshersteller mit Sitz in den USA, eine Kooperationsvereinbarung über 149,6 Millionen USD mit dem Army Contracting Command-Dienst abgeschlossen hat. Dies geschah in Koordination mit dem Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Defense (JPEO-CBRND) im Auftrag der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), einer Behörde des US-Gesundheitsministeriums. Die Arbeiten wurden im Rahmen des Konjunkturpakets „American Rescue Plan" finanziert und die Vereinbarung wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Produktionskapazität für injizierbare Füllungen in seiner Produktionsstätte in Spokane, Washington, zu Gesamtkosten von 193 Millionen USD zu verdoppeln. Dies soll bis 2025 abgeschlossen werden.

Diese Vereinbarung ergänzt die im November 2021 angekündigte Erweiterung der Abfüllanlage um 92 Millionen USD, die bis Ende 2024 kommerziell verfügbar sein wird.

Pramod Yadav, CEO von Jubilant Pharma Limited, erklärte zu der Ankündigung: „Jubilant HollisterStier LLC hat sich verpflichtet, die US-amerikanische Pharmalieferkette mit inländischen Produktionsstätten widerstandsfähiger zu machen und weniger auf ausländische Lieferanten angewiesen zu sein. Jubilant HollisterStier unterstützt seit langem die Bioverteidigungs- und medizinischen Gegenmaßnahmenprogramme des US-Gesundheitsministeriums (HHS) und des Verteidigungsministeriums (DOD). Dazu gehört auch die Produktion für nationale Bereitschaftsbemühungen. Wir sind stolz darauf, die US-Regierung bei ihren Bemühungen zu unterstützen, die USA besser auf zukünftige Pandemien vorzubereiten."

„Die Expansion von Jubilant HollisterStier LLC richtet sich an große Pharma- und Biotech-Unternehmen für parenterale Produkte und bietet eine flexible Produktionsplattform, die in der Lage ist, verschiedene Arten von Impfstoffen (lebend, mRNA und inaktiviert/Untereinheit) herzustellen. Wir investieren in Fähigkeiten und Kapazitäten. Diese Investition wird unsere Fähigkeit und Flexibilität gewährleisten, schnell hochwertige Impfstoffe und Behandlungen für unsere Kunden herzustellen und besser auf zukünftige Bedrohungen für das Land vorbereitet zu sein", teilte Amit Arora, Präsident der Contract Manufacturing Organization (CMO) bei Jubilant HollisterStier LLC, mit.

Informationen zu Jubilant HollisterStier LLC

Jubilant HollisterStier LLC, eine Tochtergesellschaft von Jubilant Pharma Limited, ist ein führender integrierter Auftragshersteller von sterilen Injektionsmitteln, Augenheilmitteln, Optiken, sterilen und nicht sterilen topischen Substanzen und Flüssigkeiten. Über seine Standorte in Nordamerika bietet Jubilant HollisterStier LLC spezialisierte Fertigungsverfahren für die pharmazeutische und biopharmazeutische Industrie. Die Dienstleistungen des Unternehmens umfassen eine umfassende Unterstützung zur Rationalisierung der Fertigung, von der Prozessqualifizierung bis zur kommerziellen Freigabe.

Weitere Informationen finden Sie unter www.jublhs.com

Informationen zu Jubilant Pharmova Limited

Jubilant Pharma Limited (JPL), eine nach dem Recht von Singapur gegründete Gesellschaft und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Jubilant Pharmova Limited, ist ein integriertes globales Pharmaunternehmen mit einem Netzwerk von Radiopharmazien in den USA, Allergie-Immuntherapie, Auftragsfertigung von sterilen Injektionsmitteln und nicht sterilen Produkten, Wirkstoffen und festen Darreichungsformen in sechs Produktionsstätten, die alle regulierten Märkte einschließlich USA, Europa und andere Regionen beliefern. Das Unternehmen verfügt über ein Team von über 4.600 Mitarbeitern unterschiedlichster Herkunft auf der ganzen Welt und ist bestrebt, seinen Kunden in über 75 Ländern einen Mehrwert zu bieten. Es wird von führenden Pharmaunternehmen weltweit als „Partner der Wahl" anerkannt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.jubilantpharma.com

Informationen zu Jubilant Pharmova Limited

Jubilant Pharmova Limited (ehemals Jubilant Life Sciences Limited) ist ein Unternehmen, das in den Bereichen Pharmazeutika, Auftragsforschung und -entwicklung sowie eigene neuartige Arzneimittel tätig ist. Das Pharmageschäft von Jubilant Pharma Limited Singapore (JPL) umfasst die Herstellung und Lieferung von Radiopharmazeutika mit einem Netzwerk von 48 Radiopharmazien in den USA, Allergie-Immuntherapie, Auftragsfertigung von sterilen Injektionsmitteln und nicht sterilen Produkten, Wirkstoffen und festen Darreichungsformen in sechs Produktionsstätten, die alle regulierten Märkte einschließlich USA, Europa und andere Regionen beliefern. Jubilant Biosys Limited bietet Auftragsforschung und -entwicklung über zwei erstklassige Forschungszentren in Bengaluru und Noida in Indien an. Jubilant Therapeutics ist im Bereich proprietäre neuartige Medikamente tätig und ein innovatives biopharmazeutisches Unternehmen, das bahnbrechende Therapien im Bereich der Onkologie und Autoimmunerkrankungen entwickelt. Jubilant Pharmova Limited hat ein Team von über 6.000 Mitarbeitern unterschiedlichster Herkunft auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist bei führenden Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt als „Partner of Choice" anerkannt.

Für weitere Informationen besuchen Sie: www.jubilantpharmova.com

Informationen zum JPEO-CBRND

Zum JPEO-CBRND: Das Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense (JPEO-CBRND, dt. gemeinsames Programm-Exekutivbüro für chemische, biologische, radiologische und nukleare Verteidigung) schützt die Streitkräfte durch medizinische Gegenmaßnahmen und Verteidigungsausrüstung gegen chemische, biologische, radiologische und nukleare (CBRN) Bedrohungen. Das JPEO-CBRND soll es den Streitkräften ermöglichen, unbelastet von einer CBRN-Umgebung zu kämpfen und zu gewinnen. Das JPEO-CBRND erleichtert die schnelle Reaktion, fortgeschrittene Entwicklung, Herstellung und den Erwerb medizinischer Lösungen wie Impfstoffe, Therapeutika und Diagnostika zur Bekämpfung von CBRN und neu auftretenden Bedrohungen wie COVID-19. Um mehr über die COVID-19-Reaktion von JPEO-CBRND zu erfahren, besuchen Sie https://www.jpeocbrnd.osd.mil/coronavirus oder folgen Sie dem JPEO-CBRND in den sozialen Medien unter @JPEOCBRND.

Haftungsausschluss

Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf zukünftige Status, Ereignisse oder Umstände beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über Pläne und Ziele, den Fortschritt und die Ergebnisse von Forschung und Entwicklung, potenzielle Produkteigenschaften und -verwendungen, Produktverkaufspotenzial und Zieltermine für die Produkteinführung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Schätzungen und den erwarteten Auswirkungen zukünftiger Ereignisse auf gegenwärtige und sich entwickelnde Umstände beruhen. Solche Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten und können zukünftige Ergebnisse nicht unbedingt vorhersehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen vorgesehen sind. Jubilant Pharmova kann gelegentlich zusätzliche schriftliche und mündliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, einschließlich Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei den Aufsichtsbehörden und seinen Berichten an die Aktionäre enthalten sind. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen anhand der tatsächlichen Resultate, der geänderten Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

