AUSDOM Business Webcam bietet Lösung für den globalen Übergang zum Homeoffice

David Wu, CEO von AUSDOM, sagte: „Die Pandemie hat uns alle in irgendeiner Weise betroffen. Für die Glücklichen mussten wir uns nur mit dem Übergang befassen vom Homeoffice aus zu arbeiten, anstatt persönlich ins Büro zu gehen. Bei AUSDOM haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, diesen globalen Wandel in der Arbeit zu unterstützen. Wir möchten Menschen auf der ganzen Welt dabei unterstützen, sich auf diese „neue Normalität" einzustellen, indem wir die Kommunikation so nahtlos und bequem wie möglich gestalten."

Die AF640 ist mit der neuesten visuellen Technologie ausgestattet, einschließlich KI und dem einzigartigen Algorithmus von AUSDOM. So kann die AF640 Gesichter unabhängig von ihrer Bewegung präzise verfolgen und stets einen klaren Fokus gewährleisten. Die Verschönerungsfunktionalität wird auch von der Webcam unterstützt, die auch in der Lage ist, die Beleuchtung automatisch zu verbessern; die Farbbalance und die Helligkeit werden angepasst, um die besten und natürlichsten visuellen Effekte zu erzielen. Das eingebaute Mikrofon mit Geräuschunterdrückung ist in der Lage, die Stimme der sprechenden Person aufzunehmen und Hintergrundgeräusche zu unterdrücken, so dass die Benutzer klarer und leichter zu hören sind.

Um die Bedienung der AF640 so einfach wie möglich zu gestalten, wird das Gerät als Plug-and-Play-Gerät mit universellen Funktionen geliefert. Die Webcam, die sowohl von Windows- als auch von Mac OS-Rechnern unterstützt wird, ist mit einem USB-Anschluss und einem Clip ausgestattet, so dass sie leicht an jedem Gerät angebracht und von diesem entfernt werden kann. Darüber hinaus bietet das Super-HD-Weitwinkelobjektiv ein größeres Sichtfeld und eine größere Reichweite als herkömmliche Webcams, so dass die Benutzer in ihrer Video-Telekommunikation nicht gedehnt oder gequetscht erscheinen.

Angesichts der Störungen, die während der Pandemie weltweit aufgetreten sind, hat sich AUSDOM weiterhin verpflichtet, Lösungen anzubieten, die Menschen zusammenbringen. Als einer der meistverkauften Hersteller von Audio- und Videoprodukten, die von Kopfhörern und Webcams bis hin zu Automobil-DVRs und Zubehör reichen, entwickelt AUSDOMs Team von mehr als hundert Designern und Ingenieuren jedes Produkt mit äußerster Sorgfalt und Liebe zum Detail und sorgt so für ein beispielhaftes Kundenerlebnis, damit die Benutzer schnell in den Genuss der einfachen und intelligenten Technologie von AUSDOM kommen.

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1361829/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1361828/image2.jpg

SOURCE AUSDOM