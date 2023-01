Ausländische Freunde berichten von der fröhlichen Stimmung beim Frühlingsfest in Weifang

WEIFANG, China, 17. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Dies ist ein Bericht des Informationsbüros der Stadtverwaltung von Weifang. Das Frühlingsfest, ein traditionelles chinesisches Fest, wird bald eingeläutet. In diesen Tagen wollen wir uns die Erfahrungen ausländischer Freunde anhören, die in Weifang leben.

Jacob, 39, lebt seit mehr als 8 Jahren in Weifang und unterrichtet an der Schule Englisch. Jacob erzählt, dass er in den letzten Jahren das Frühlingsfest in Weifang miterlebt hat und allmählich an den Bräuchen von Weifang immer mehr Gefallen findet. Laut Jacob weist das Frühlingsfest in China, von den Vorbereitungen der einzelnen Haushalte vor dem Fest bis hin zu den Feierlichkeiten am Festtag, einen starken lokalen Charakter auf, insbesondere die zeremonielle Vorbereitung der Neujahrswaren auf dem großen Jahrmarkt, was der feierlichste Teil sei.

In den Städten von Weifang tanzte Woldemariam aus Äthiopien zusammen mit den Teammitgliedern. Am Ende des Drachentanzes zeichnete Woldemariam mit einem Schreibpinsel in der Hand jedes einzelne der Segensworte nach. Er sei besonders stolz darauf, dass er am Frühlingsfest gelernt habe, das Wort „Fu" mit einem Pinsel zu schreiben, erzählte er. Nachdem er nach China gekommen war, fand er das Frühlingsfest, ein Fest, „bei dem die ganze Familie zusammenkommt und Spaß hat", sehr interessant.

Lana aus der Ukraine heiratete vor neun Jahren einen jungen Mann in Anqiu, Weifang, und ließ sich in Weifang nieder. Um ihre Erfahrungen mit der Küche von Weifang mit anderen zu teilen, eröffnete sie ihren eigenen Videoplattform-Account, der mittlerweile mehr als 110.000 Fans hat. In ihren Augen hat das Essen von Teigtaschen während des Frühlingsfestes einen festlichen Charakter. Ihr größtes Vergnügen ist es, chinesisches Essen und die besonderen Speisen von Weifang kochen zu lernen, vor allem die Knödel, die während des Frühlingsfestes gegessen werden müssen.

Ein ausländischer Freund aus Pakistan, Bajia, ist Doktor der Pflanzengenetik und Pflanzenzucht. Vor sechs Jahren kam er nach China, um zu studieren, und fand nach seinem Abschluss Arbeit in Weifang. Am meisten beeindruckt haben ihn in Weifang die Erfahrungen mit dem immateriellen Kulturerbe, das Frühlingsfest, der Besuch des Museums für Handarbeit in Weifang, die Erfahrung des Drachenbindens, der manuelle Scherenschnitt und das Drucken von Neujahrsbildern.

