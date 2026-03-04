AUSP Launches Matchmaking Platform Linking U.S./NATO Defense Primes with Vetted Ukrainian Defense-Tech Teams for Government Contracting
New initiative supports America First Arms Transfer Strategy (AFATS) through compliant, fast-track pathways for government contracting
WASHINGTON and KYIV, Ukraine, March 4, 2026 /PRNewswire/ -- America-Ukraine Strategic Partners (AUSP) today launched its Defense Matchmaking & Procurement Acceleration Platform, a structured program that connects U.S. and NATO prime contractors with vetted Ukrainian defense technology companies for joint government contracting and procurement opportunities.
Built to move battle-tested Ukrainian capabilities into allied acquisition channels, quickly and lawfully, the platform supports integration across U.S. and NATO procurement ecosystems, including Foreign Military Sales (FMS) pathways. Ukrainian innovators, hardened by real operational conditions, are delivering high-impact solutions in autonomy, unmanned systems, electronic warfare resilience, AI-enabled targeting, cybersecurity, and advanced materials. AUSP's platform creates a trusted route for primes to access these capabilities while navigating export controls, compliance, and geopolitical complexity.
"Ukrainian defense technology is battle-proven, agile, and cost-efficient," says Davis Richardson, Founder and CEO of AUSP. "We make sure it can move through a lawful, audit-ready channel into U.S. and NATO procurement, paired with primes that can scale it."
AUSP's approach is compliance-by-design, supporting ITAR/EAR and USML mapping, export documentation and DECCS preparation, consortium positioning, prototype-to-production planning, and FMS alignment, plus documentation practices that support auditability and end-use requirements. Through established relationships with Ukrainian accelerators, manufacturers, and public-sector stakeholders, and partnership on major defense convenings including BRAVE1 Defense Tech Valley, AUSP provides U.S. and NATO primes with curated startup access, due diligence support, secure executive introductions, co-development and teaming support, and government stakeholder alignment strategy.
The Defense Matchmaking & Procurement Acceleration Platform is now open to:
- U.S. and NATO prime contractors and defense integrators
- Consortium leads and acquisition intermediaries
- Venture-backed defense funds pursuing co-development
- Allied ministries and procurement agencies seeking structured entry points to Ukraine's defense innovation ecosystem
The launch of AUSP's Defense Matchmaking & Procurement Acceleration Platform is being rolled out in parallel with the Ukrainian Government's BRAVE1 U.S. roadshow. As part of the initiative, AUSP is hosting a series of curated investor receptions for BRAVE1 in New York City and Dallas, convening U.S. defense investors, prime contractors, and strategic partners with leading Ukrainian defense companies. In Dallas, engagements will include programming at the University of Texas at Dallas, where AUSP sponsors a capstone project focused on advancing data and AI systems to support defense and dual-use innovation.
About AUSP
America-Ukraine Strategic Partners (AUSP) is a U.S.-based operating company building compliant, audit-ready frameworks for cross-border defense collaboration aligned with U.S. and NATO strategic priorities. AUSP's team includes former U.S. intelligence and defense officials, sovereign capital advisors, and seasoned operating executives.
