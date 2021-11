Austal maintient son avance en matière de transformation numérique grâce à un partenariat avec SSI

En partenariat avec SSI, Austal met actuellement en œuvre ShipbuildingPLM pour contrôler et diffuser des modèles de produits 3D gérés par configuration et des livrables de production pour les nombreux navires de ses programmes de construction navale. Cela inclut une coordination étroite avec les départements de conception et d'ingénierie et une intégration transparente avec la production et la chaîne d'approvisionnement par le biais de la plateforme ERP choisie.

« Austal s'est engagé à devenir le premier constructeur de navires militaires de la région Indo-Pacifique », a déclaré Andrew Malcolm, directeur du numérique d'Austal. « Nous mesurons cela non seulement en termes de capacité de nos chantiers navals situés dans la région, mais aussi en termes de qualité, de performance et de fiabilité. Notre travail avec SSI consiste à renforcer notre capacité à être plus efficace, plus agile et plus innovant. »

Le constructeur naval australien est l'un des très rares constructeurs navals à adopter une approche agile et holistique de sa transformation numérique. La clé est de se concentrer sur la résolution des défis commerciaux spécifiques à la construction navale, en identifiant d'abord les objectifs à long terme et en mettant en œuvre des technologies de manière progressive pour soutenir ces objectifs. Dans le cadre de ce processus, la nécessité d'obtenir rapidement un retour sur investissement, de travailler dans le cadre des réalités de la construction navale et de maintenir un niveau de sécurité élevé ont tous été identifiés comme des exigences clés.

« Austal est un véritable leader de la construction navale numérique », a déclaré Darren Larkins, co-PDG de SSI. « L'entreprise est en bonne voie pour devenir un constructeur naval véritablement numérique, de la conception et l'ingénierie jusqu'à la production. Nous sommes ravis de poursuivre notre étroite collaboration avec eux pour ce voyage. »

Dans le cadre d'une approche agile, l'objectif initial du projet permettra à Austal de mieux contrôler les informations d'ingénierie au fur et à mesure qu'elles sont transmises à la production et que des modifications sont apportées. L'approche ouverte de l'intégration adoptée par les plateformes sélectionnées garantit que les parties prenantes de plusieurs chantiers navals et bureaux de l'équipe de conception ont un accès simplifié aux modèles, dessins et informations de nomenclature dont elles ont besoin.

Austal est un client de SSI depuis 2004. Ces derniers développements représentent la prochaine étape du partenariat entre les deux organisations.

À propos d'Austal

Austal est le constructeur naval mondial, le maître d'œuvre de la défense et le partenaire de choix en matière de technologie maritime de l'Australie. Il conçoit, construit et assure la maintenance de navires militaires et commerciaux révolutionnaires pour les principaux opérateurs mondiaux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : austal.com

À propos de SSI

SSI facilite la résolution des défis uniques de l'industrie de la construction navale en permettant aux constructeurs de navires de se concentrer sur l'activité de construction navale. Nous sommes conscients de l'évolution rapide des technologies qui définissent l'avenir de la construction navale et nous comprenons comment les mettre en œuvre spécifiquement pour les constructeurs de navires. Depuis plus de 30 ans, notre équipe est reconnue mondialement pour ses solutions spécifiques à la construction navale pour la conception, l'ingénierie, la construction et la maintenance des projets de construction navale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : ssi-corporate.com

Contact pour les médias : Greg Goulanian, Stratège en marketing et en communication, adresse mail : [email protected] , Tél. : +1 (250) 479-3638, 122

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1680031/SSI_Austal_Maintains_Lead_in_Digital_Transformation_With_SSI_Par.jpg

SOURCE SSI