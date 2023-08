AUSTIN BUTLER, NOUVEL AMBASSADEUR MONDIAL YSL BEAUTE

PARIS, 8 août 2023 /PRNewswire/-- YSL Beauty est fière de présenter Austin Butler comme ambassadeur mondial de son nouveau parfum MYSLF, une vision contemporaine de la masculinité.

GREG WILLIAMS FOR YSL BEAUTY

« Je suis honoré de rejoindre la famille YSL Beauté », déclare Austin Butler. « Ces dernières années, j'ai échangé avec des personnes qui ont connu M. Saint Laurent. Il s'est démarqué des autres. C'était un rebelle, et c'est ce que j'aime chez lui. Je me sens privilégié de faire partie de l'héritage qu'il a créé. »

L'un des acteurs les plus acclamés de sa génération, l'étoile montante américaine a déjà collaboré avec certains des réalisateurs les plus prestigieux - Quentin Tarantino, Baz Luhrmann, Jim Jarmusch, et maintenant Jeff Nichols et Denis Villeneuve pour les prochains films Bikeriders et Dune : Deuxième partie, respectivement. Sa performance exceptionnelle dans le film Elvis, nominé aux Oscars, a montré sa capacité unique à interpréter un personnage complexe et fascinant, à la fois en tant qu'homme et en tant que légende. Ses trois années de travail acharné ont été récompensées par une nomination aux Oscars, ainsi que par un Golden Globe et un BAFTA dans la catégorie meilleur acteur.

Austin assume pleinement les différentes facettes de sa personnalité. Sensible et authentique. Sûr de lui mais accessible. Naturel mais complexe. Personne ne saurait mieux incarner la nouvelle fragrance avec plus d'authenticité. Personne ne peut davantage affirmer cette masculinité moderne portée par YSL Beauté, dont il partage les valeurs et la vision.

« En cherchant un visage pour incarner la nouvelle vision de la masculinité de YSL Beauté, nous n'aurions pas pu choisir mieux qu'Austin Butler. En tant qu'artiste et en tant qu'être humain, il incarne les valeurs exprimées par notre marque à travers MYSLF, une représentation moderne de ce que signifie être un homme. Accepter ses multiples facettes. S'approprier son individualité, avec générosité et sans complexe. C'est pourquoi nous sommes fiers d'accueillir Austin Butler en tant que nouvel ambassadeur des parfums YSL Beauté. »

– Stephan Bezy, Directeur Général International, YSL Beauté

La campagne a été photographiée par Gray Sorrenti, photographe basée à New York.

Le film de la campagne a été réalisé par Julia Ducournau, lauréate de la Palme d'Or pour Titane, l'une des réalisatrices les plus prometteuses de sa génération, connue pour ses images fortes et sans filtre.

Le film de la campagne sera révélé le 22 août sur @yslbeauty

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2170517/YSL_Beauty_Ambassador.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2170516/Yves_Saint_Laurent_Beaute_Logo.jpg

