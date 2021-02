Austin Li nombrado una de las 100 personas más influyentes por Time Magazine

La segunda lista anual TIME100 Next destaca a 100 de los principales líderes emergentes de todo el mundo. Como una extensión de la lista TIME100 Most Influential People, Next trata de celebrar a las personas que están dando forma al futuro. La lista de 2021 es particularmente importante, ya que la pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba a la sociedad y ha obligado a líderes positivos e influyentes a estar al frente.