AustriaTech : Avec C-ITS pour des routes plus sûres en Europe

La plateforme C-Roads travaille à l'harmonisation des technologies C-ITS depuis 2016 et présente aujourd'hui le statut actuel de C-ITS en tant que service fiable sur les routes et dans nos voitures dans toute l'Europe

VIENNE, 7 juin 2021 /PRNewswire/ -- Les systèmes de transport intelligents coopératifs (C-ITS) ont un impact bénéfique sur la sécurité routière. Pour garantir une solution européenne harmonisée, 18 États et 7 partenaires associés de la plateforme C-Roads, financée par l'UE, ont défini des normes concrètes pour les services C-ITS, élaboré des recommandations pour le déploiement et commencé à tester ces services dans le cadre de projets pilotes nationaux. Aujourd'hui, C-Roads a prouvé que l'information sur la circulation liée à la sécurité peut être transmise de l'exploitant de l'infrastructure au véhicule, en temps réel et en fonction de l'emplacement. Pour mettre en relation les routes et les véhicules, des dispositifs routiers et des capteurs ont été installés le long de tronçons routiers cruciaux dans toute l'Europe. Les technologies reposent sur l'association de fréquences dédiées à courte portée (norme ITS-G5) et de communications sur réseau cellulaire pour couvrir de plus longues distances.

Le dénominateur commun au sein de C-Roads pour toutes les activités d'essai et de mise en œuvre entre les exploitants d'infrastructures et l'industrie automobile est le profil de communication harmonisé de la plateforme C-Roads. Il a fait l'objet d'une élaboration commune et est disponible gratuitement. Aujourd'hui, le profil de communication harmonisé a été distribué à plus de 480 personnes et institutions de 50 pays à travers le monde.

Depuis 2016, les routes de toute l'Europe sont équipées d'une infrastructure intelligente permettant d'accompagner les voyageurs européens. En commençant par les points sensibles le long des autoroutes et des villes, un total de 20 000 km de sections de route ont été équipées d'unités ITS-G5 tandis que 100 000 km au total sont désormais couverts par des technologies de communication cellulaires/longue portée. Dans le même temps, plus de 3 000 heures ont été investies dans des tests complets de voitures et de services dans toute l'Europe, en étroite coordination avec les principaux représentants OEM.

