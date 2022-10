Autel Robotics atteint les 75 magasins de MediaMarkt pour créer une expérience d'achat hors ligne sur le marché européen

SHENZHEN, Chine, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Autel Robotics, l'un des principaux concepteurs de drones et d'appareils de photographie aérienne, a maintenant ses produits disponibles dans les 75 magasins physiques de MediaMarkt, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, marquant ainsi une étape clé pour l'expansion européenne de l'entreprise.

La société développe activement un nouveau portefeuille de stratégies de développement du marché pour la région européenne, intégrant des expériences hors ligne et des ventes en ligne afin que les consommateurs puissent profiter de plus d'occasions uniques pour découvrir les produits Autel.

La présence des produits Autel sur les sites MediaMarkt en Europe offre aux consommateurs locaux un canal hors ligne solide pour acheter les drones et les appareils d'imagerie de l'entreprise. Autel recommande les sites MediaMarkt suivants :

MediaMarkt Amsterdam Arena (Johan Cruijff Boulevard 123-125, 1101 DM Amsterdam)

MediaMarkt Braine l'Alleud (Chau. de Charleroi 18, 1420 Braine-l'Alleud, Belgique)

Du 7 novembre au 2 décembre, le Dragonfish Pro d'Autel, de qualité industrielle, sera placé au MediaMarkt Amsterdam Arena et le Dragonfish Lite sera placé au MediaMarkt Braine l'Alleud. La série Dragonfish démontrera aux clients le professionnalisme des produits de qualité industrielle d'Autel et sa technologie avancée de recherche et développement de drones, permettant aux clients de reconnaître les caractéristiques uniques de ces aéronefs téléguidés à rotors relativement basculants, y compris le décollage et l'atterrissage verticaux.

La société vise à obtenir des informations approfondies sur l'évolution des besoins des consommateurs en se basant sur les performances des produits en vente sur ces sites en Europe. Autel pourra ainsi mieux comprendre les intentions d'achat de ses clients et leur offrir une meilleure expérience hors ligne, à la fois pendant l'achat et après la vente. La présence croissante de l'entreprise hors ligne dans la région facilitera également la collecte de commentaires sur les besoins des utilisateurs et la création de liens avec eux.

« Notre expansion en termes d'exposition des produits aux 75 magasins hors ligne de MediaMarkt, ainsi que la Journée de la marque Autel qui est déjà en cours, démontrent l'engagement d'Autel sur le marché européen. Nous continuerons à développer activement les canaux sur le marché à l'avenir et espérons engager plus de distributeurs et d'agents pour collaborer au développement de notre base d'utilisateurs locaux », a déclaré le responsable marketing d'Autel Robotics.

Les magasins physiques sur le marché vendent principalement l'EVO Nano+ actuellement, avec des démonstrations en magasin disponibles pour les clients potentiels. Après avoir obtenu des reconnaissances internationales pour sa qualité de construction et son design unique, l'EVO Nano+ a aussi récemment relevé un défi extrême. Autel a livré le mini-drone à l'Islande pour prendre des photos aériennes du volcan Fagradalsfjall, qui était jusqu'alors en sommeil depuis plus de 6 000 ans. Pesant à peine 249 grammes, l'EVO Nano+ a affronté les rafales de vent et la chaleur torride du paysage volcanique, ainsi que les interférences de signal. Cependant, il a tout de même accompli sa mission de façon remarquable, enregistrant des scènes de l'éblouissante éruption volcanique dans la soirée grâce à la stabilité de sa technologie de contrôle de vol et à ses excellentes performances d'imagerie.

Les clients peuvent recevoir des conseils techniques en personne, participer à des sessions de questions/réponses sur les fonctions des produits et effectuer des vols réels en essayant les appareils en magasin. En outre, les clients peuvent également accéder facilement à d'autres produits Autel en utilisant le canal en ligne .

À propos d'Autel Robotics

Autel Robotics est une équipe de professionnels de l'industrie possédant une véritable passion pour la technologie et des années d'expérience en ingénierie. Depuis sa fondation en 2014, Autel a toujours été axé sur le client avec un accent mis sur l'excellence grâce à une innovation sans fin. Autel se consacre à fournir des solutions révolutionnaires pour la nouvelle exploration aérienne grâce à notre technologie de quadricoptère et de drone caméra leader du marché. La société a son siège à Shenzhen, le cœur de l'industrie technologique chinoise, et dispose également de bases de R&D dans le monde entier, notamment à Seattle, Munich et dans la Silicon Valley.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.autelrobotics.com ou suivez Autel Robotics sur Facebook @autelrobotics et Instagram @autelrobotics . Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube d' Autel Robotics .

