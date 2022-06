Autentica gibt seinen offiziellen Start und eine Vorfinanzierung in Höhe von 1,2 Millionen Dollar für die Entwicklung einer kettenübergreifenden Zertifizierungstechnologie für NFTs bekannt

Das Team besteht aus 18 Entwicklern, Marketing- und Vertriebsspezialisten, die bereits Erfahrungen in Unternehmen wie Bloomberg, Lego und der Deutschen Bank gesammelt haben. Das Team hat diese kettenübergreifende Zertifizierungstechnologie unter der Leitung des Gründungsteams aus drei Branchenexperten entwickelt. „Die potenziellen Risiken, die mit dem Austausch von digitalen Vermögenswerten verbunden sind, dürfen nicht ignoriert werden. Vor dem Kauf eines digitalen Objekts wie eines NFT sollten die Verbraucher einfachen Zugang zu Werkzeugen und Daten haben, die es ihnen ermöglichen, eine ordnungsgemäße Due-Diligence-Prüfung durchzuführen, um zu vermeiden, dass sie ein Duplikat oder ein Kunstwerk aus einer aufgegebenen Sammlung kaufen. Deshalb haben wir Autentica Certification entwickelt, eine Software, die es jedem ermöglicht, innerhalb von Sekunden einen detaillierten Bericht über jeden NFT zu erhalten. Der Bericht basiert auf Millionen von Datenpunkten, die Duplikate anhand der Prüfsumme des Inhalts, ähnlicher NFTs unter Verwendung von maschinellen Lernmodellen und k-NN sowie vieler anderer Merkmale analysieren", so Artur Grigor, CEO und Mitbegründer von Autentica.

Das Pre-Seed-Investment wurde von privaten Investoren aufgebracht, und das Unternehmen hat eine private Token-Verkaufsrunde im Wert von 5 Millionen US-Dollar angekündigt, die am 15. Juli 2022 beginnt. NFT-Händler und Künstler, die sich auf die Warteliste setzen lassen möchten, können dies unter autentica.market tun.

Autentica ist ein Technologieunternehmen, das sich dafür einsetzt, die Schöpfer der Welt zu stärken und zu schützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter autentica.io .

