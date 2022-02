AUTOCRYPT annonce une prise en charge transparente de la norme chinoise YD/T 3957-2021 en utilisant des listes de certificats de confiance

SÉOUL, Corée du Sud, 16 février 2022 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, le leader de la sécurité de la conduite autonome, a annoncé que sa solution de sécurité V2X, AutoCrypt V2X, met désormais en œuvre YD/T 3957-2021, la norme la plus récente pour les communications V2N basées sur LTE et la gestion des informations d'identification publiée par l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications (CAICT).

Annoncée en décembre 2021 et devant être appliquée en avril 2022, la nouvelle norme utilise une autorité de liste des certificats racine de confiance (TRCLA), qui gère une liste des certificats racine de confiance (TRCL) pour les nombreuses autorités de certification racine actuellement autorisées en Chine. Le système de gestion sécurisé des informations d'identification AutoCrypt V2X a été répertorié dans deux listes de certificats CA de domaine de confiance (TDCL) gérées par des autorités de certification racine répertoriées dans la TRCL, ce qui signifie que les clients peuvent plus facilement utiliser leurs véhicules connectés et les logiciels connexes en Chine, sans exiger l'authentification par certificat avec des PKI distincts.

Les produits de la société suivent déjà les normes strictes C-SCMS de la Chine, et mettent régulièrement à jour les fonctionnalités. Le PDG et cofondateur Daniel ES Kim a fait remarquer : « La Chine a renforcé son marché de la conduite autonome au cours des dernières années et continuera d'être une région majeure pour le développement de la technologie des véhicules. Cependant, en raison de ses normes C-SCMS strictes, beaucoup ont du mal à entrer sur le marché. Notre SCMS assure une conformité complète et des opérations transparentes pour nos partenaires OEM et fournisseurs de niveau 1 qui veulent utiliser les communications V2X en Chine. »

En plus d'être le seul fournisseur V2X pour les huit projets de développement C-ITS en Corée du Sud, la solution de sécurité AUTOCRYPT V2X et SCMS ont amélioré sa commercialisation grâce à leur expérience avec des clients et des partenaires en Chine, en Europe et en Amérique du Nord. De plus, son interopérabilité intersectorielle a été démontrée à plusieurs reprises lors de la démonstration d'interopérabilité C-V2X « Four Layers » qui a eu lieu chaque année à Shanghai, l'un des plus grands événements de test d'applications V2X au monde.

AutoCrypt V2X est la première et la seule solution de sécurité V2X à avoir terminé avec succès la démonstration dans les domaines de la sécurité des appareils et du backend PKI. La société est également le premier et le seul fournisseur à avoir démontré l'interopérabilité entre les trois principaux protocoles du Security Credential Management System (SCMS), y compris le SCMS américain, le C-ITS CMS (CCMS) européen et le SCMS chinois (C-SCMS).

À propos d'AUTOCRYPT

AUTOCRYPT est l'acteur principal des technologies de sécurité pour l'automobile et la mobilité intelligente, ouvrant la voie aux systèmes de transport intelligents coopératifs (C-ITS) et à la conduite autonome grâce à une approche holistique à plusieurs niveaux. Grâce à des solutions de sécurité pour V2X, V2G (y compris la sécurité Plug & Charge), la sécurité embarquée et la gestion des parcs automobiles, AUTOCRYPT veille à ce que la sécurité soit optimale avant que les véhicules ne prennent la route. Pour obtenir plus d'informations, contactez : [email protected] .

SOURCE AUTOCRYPT