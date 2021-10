AUTOCRYPT fait la démonstration de son interopérabilité dans la plus grande démonstration C-V2X « quatre couches » de Chine, après avoir été présenté au congrès et à l'exposition China-SAE 2021

SHANGHAI, 28 octobre 2021 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT Co., Ltd., fournisseur de cybersécurité leader dans le domaine de l'automobile et de la mobilité, a démontré l'interopérabilité de sa solution de sécurité AutoCrypt V2X lors du C-V2X Cross-Industry Pilot Plugfest, le plus grand événement de test d'applications C-V2X « quatre couches » de Chine, qui s'est tenu parallèlement au Congrès et salon China-SAE 2021 (SAECCE) à Shanghai du 19 au 21 octobre.

La démonstration annuelle d'interopérabilité C-V2X « quatre couches » est organisée par le groupe de promotion C-V2X de l'IMT-2020 (5G) et la China-SAE (Society of Automotive Engineers), et rassemble des équipementiers et des fournisseurs de classe mondiale du monde entier. La démonstration de cette année s'est déroulée sur des routes d'essai dans la région métropolitaine de Shanghai-Suzhou-Wuxi, l'un des principaux centres de systèmes de transport connectés de Chine.

Les « quatre couches » de l'interopérabilité font référence à la couche physique (véhicule), à la couche réseau (unités embarquées), à la couche message (modules de communication) et à la couche sécurité (modules V2X et gestion des clés). Lors de la démonstration, le kit de développement logiciel (SDK) d'AutoCrypt V2X a été intégré dans les unités embarquées d'un grand fournisseur de classe mondiale, tandis que son système de gestion des certificats de sécurité (SCMS) a été associé à l'une des huit autorités de certification participantes.

« La réussite de la démonstration continue de confirmer l'interopérabilité d'AutoCrypt V2X dans l'environnement C-ITS », a déclaré Daniel ES Kim, cofondateur et PDG d'AUTOCRYPT. « En tant que fournisseur de sécurité V2X pour les huit projets C-ITS à grande échelle en Corée du Sud , AUTOCRYPT a travaillé en étroite collaboration avec les équipementiers et les fabricants de puces à travers le monde, et notre équipe est très expérimentée dans l'adaptation aux besoins et exigences spécifiques de chaque client. »

En plus de la démonstration, AUTOCRYPT a présenté ses dernières technologies et offert des consultations à SAECCE 2021, durant laquelle ses experts techniques ont fait deux présentations clés, dont l'une expliquait le rôle de la sécurité Plug&Charge (PnC) pour la recharge intelligente des VE, tandis que l'autre donnait des conseils aux équipementiers sur la façon d'intégrer des systèmes de sécurité embarqués pour répondre à la fois au WP.29 et aux réglementations régionales chinoises.

Il s'agit de la troisième année consécutive qu'AUTOCRYPT participe à ces deux événements. Pour en savoir plus sur les solutions complètes de sécurité des moyens de transport d'AUTOCRYPT, veuillez contacter [email protected] .

À propos d'AUTOCRYPT

AUTOCRYPT est l'acteur principal des technologies de sécurité pour l'automobile et les moyens de transports intelligente, ouvrant la voie aux systèmes de transport connectés et à la conduite autonome grâce à une approche holistique à plusieurs niveaux. Grâce à des solutions de sécurité pour V2X, V2G (y compris la sécurité Plug & Charge), la sécurité embarquée et les systèmes de gestion des parcs automobiles, AUTOCRYPT veille à ce que la sécurité soit optimale avant que les véhicules ne prennent la route.

