AUTOCRYPT gana el contrato V2X SCMS para el proyecto nacional ITS

SEÚL, Corea del sur, 23 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT Co., Ltd., un proveedor de soluciones de seguridad de transporte líder, anunció que dirigirá el proyecto Korean Expressway Corporation (KEC) V2X Security Credential Management System (SCMS). AUTOCRYPT ofrecerá SCMS de grado de producción para KEC, que anunció sus planes para un sistema de autenticación de seguridad V2X nacional a principios de este año.

La implementación de SCMS es esencial en un entorno de vehículo conectado ya que los vehículos comparten información y datos con todos los elementos del entorno de transporte, incluyendo otros vehículos, infraestructura de tráfico, dispositivos móviles y proveedores de servicios a través de la comunicación Vehicle-to-Everything (V2X). El SCMS de AUTOCRYPT asegurará que solo los dispositivos autenticados y reclutados pueden participar en comunicaciones para prevenir los intentos de infiltrar mensajes de comunicación V2X, mientras protegen información personal en entornos de conducción autónomos.

AUTOCRYPT sigue siendo la primera y única compañía de la región APAC en haber no solo desarrollado un V2X SCMS de cumplimiento con los estándares, sino haber probado y verificado con éxito su interoperabilidad con vendedores de dispositivos globales. Además de las actividades de certificación y verificación a través de la Intelligent Transport Society of Korea (ITSK) así como OmniAir PlugFest, AUTOCRYPT ya ha desplegado su tecnología de seguridad V2X para los proyectos Intelligent Transport System (ITS) de KEC en los bancos de pruebas de Sejong, Yeoju, y Hwaseong K-city, asegurando las comunicaciones desde 2016. La mayor área metropolitana de Seúl así como la Jeju Island están actualmente pasando por las fases finales de construcción como apoyo a la implementación del sistema de seguridad, y Gwangju y Ulsan comenzarán la construcción en julio de 2020.

Daniel ES Kim, consejero delegado, dijo en cuanto al proyecto: "La seguridad es la piedra angular de la movilidad inteligente porque ningún nivel de riesgo debería ser permisible cuando se trata del conductor, pasajero y peatón. Por tanto, estamos muy orgullosos de dirigir este proyecto para KEC, y no asumir la responsabilidad ligeramente en cuanto a asegurar las comunicaciones V2X. Esperamos que le sigan otros proyectos de carretera inteligente en todo el mundo y se implementen también soluciones de seguridad completas".

En junio de 2020 AUTOCRYPT anunció el progreso en el mercado chino y planea seguir expandiendo sus esfuerzos ITS en todo el mundo en el cuarto trimestre de 2020 y en 2021.

AUTOCRYPT es el agente líder en tecnologías de seguridad de movilidad. Reconocidp por TU-Automotive como el Best Auto Cybersecurity Product/Solution de 2019, AUTOCRYPT sigue liderando el camino en transporte y seguridad de movilidad mediante un enfoque holístico y multicapa. Mediante soluciones de seguridad para V2X/C-V2X, V2G (incluyendo Plug & Charge security), seguridad en vehículo, y gestión de flota, AUTOCRYPT asegura que la seguridad es prioritaria antes de que los vehículos pisen la carretera.

Visite www.autocrypt.io para obtener más información y póngase en contacto con [email protected] para consultas de asociación.

