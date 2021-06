AUTOCRYPT introduit la sécurité V2X et embarquée en Europe par l'ouverture d'un nouveau bureau à Munich

MUNICH, 29 juin 2021 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT Co., Ltd., fournisseur de premier plan de solutions de sécurité de la mobilité, a annoncé l'ouverture de son premier bureau européen à Munich, en Allemagne, en juin 2021. Le nouveau bureau, AUTOCRYPT Technologies GmbH, devrait jouer un rôle clé dans le travail actif que l'entreprise effectue avec les équipementiers européens sur la mise au point de solutions de sécurité V2X, embarquées et Plug&Charge, ainsi que dans les discussions en cours pour participer au développement des systèmes européens de transport intelligents coopératifs (C-ITS).

Actuellement en pourparlers avec plusieurs équipementiers et fournisseurs de niveau 1 européens en vue de la mise en place de partenariats de développement commercial et de R&D conjoints, AUTOCRYPT a choisi Munich comme premier centre européen en raison de sa situation stratégique sur le continent. Située au centre d'une puissance automobile et d'un vaste réseau routier transcontinental, Munich est un point de contact idéal pour le développement des systèmes C-ITS et des initiatives Plug&Charge basés en Europe.

« L'Europe jouera un rôle important dans la révolution de la mobilité, ce qui nécessitera une sécurité globale. Notre objectif est donc de présenter les technologies et solutions V2X, embarquées et Plug&Charge de classe mondiale d'AUTOCRYPT aux équipementiers, fournisseurs et régulateurs européens », a déclaré Daniel ES Kim, PDG et cofondateur d'AUTOCRYPT. « Nous espérons que le bureau de Munich va nous rapprocher de nos partenaires commerciaux en Europe et servir de base solide pour nos plans à long terme. »

En tant qu'unique fournisseur de sécurité V2X pour les projets C-ITS sud-coréens, la technologie V2X-PKI d'AUTOCRYPT dépasse les normes du SCMS et du CCMS de l'UE, car une seule plateforme délivre des certificats pour les deux. Il a également mis au point plusieurs solutions de sécurité embarquées pour des équipementiers mondiaux, conformément la réglementation WP.29 de la CEE-ONU sur la cybersécurité.

Outre son rôle crucial dans la conception d'une architecture de sécurité pour la conduite autonome, l'infrastructure à clés publiques (PKI) est également essentielle pour Plug&Charge, conformément à la norme ISO 15118. L'Europe, qui est l'un des marchés des véhicules électriques à la croissance la plus rapide avec plus de 280 000 bornes de recharge publique, est au centre du développement de Plug&Charge. AUTOCRYPT entend continuer à renforcer ses partenariats avec les fabricants européens de véhicules électriques, les fabricants d'EVSE et les opérateurs de bornes de recharge afin de sécuriser les points de communication entre les véhicules et les infrastructures de recharge.

Avec la demande croissante de solutions de cybersécurité pour le secteur automobile, l'approche de bout en bout d'AUTOCRYPT en matière de sécurité permet aux entreprises de naviguer facilement dans les complexités du nouveau paysage de la mobilité.

AUTOCRYPT joue un rôle de premier plan dans le domaine des technologies de sécurité liées au transport. Nommée « meilleure solution de cybersécurité automobile de 2019 » (Best Auto Cybersecurity Product/Solution of 2019) par TU-Automotive, AUTOCRYPT continue de poser les jalons de la sécurité des transports et de la mobilité grâce à son approche globale à plusieurs niveaux. Au moyen de solutions de sécurité pour V2X/C-V2X et V2G (notamment la sécurité Plug & Charge) et pour la sécurité dans l'habitacle et la gestion des parcs automobiles, AUTOCRYPT veille à ce que la sécurité soit optimale avant que les véhicules ne prennent la route.

