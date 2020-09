AUTOCRYPT kündigt offizielle Partnerschaft mit NXP für integrierte V2X-Sicherheitslösungen an

SEOUL, Südkorea, 24. September 2020 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT Co., Ltd. , ein führender Anbieter von V2X- und autonomen Kfz-Sicherheitslösungen, kündigte seine Partnerschaft mit NXP Semiconductors für verschiedene sicherheitsrelevante Anwendungen im Automobilbereich an, beginnend mit sicherem V2X.

Als offizieller Partner von NXP wird die Unterstützung für AutoCrypt V2X für alle V2X-bezogenen Angebote von NXP, einschließlich der SAF5X00-Modem-Chipsätze und des SXF1800 Secure Element IC für die V2X-Kommunikation sowie der i.MX 8 Series Application Processors, optimiert. Durch die Integration der IEEE 1609.2-kompatiblen V2X-Sicherheitslösung von AUTOCRYPT in die NXP-Plattform können der sichere Austausch von V2X-Nachrichten sowie die Leistungsoptimierung effektiver erreicht werden.

Im Hinblick auf die Partnerschaft erklärte Daniel ES Kim, CEO und Mitgründer von AUTOCRYPT: „Immer mehr Fahrzeuge und Infrastrukturen sind auf Konnektivität angewiesen. Das ist gleichbedeutend damit, dass die Prozessoren die höchste Fähigkeit zur sicheren V2X-Kommunikation besitzen. Als einer der Hauptakteure auf dem Kfz-Markt legt NXP ebenso viel Wert auf Sicherheit wie AUTOCRYPT. Wir freuen uns auf die gemeinsame Entwicklung von Lösungen, um weitere Fortschritte bei unserem Ziel zu erzielen, verbundene Autos sicher zu halten."

Die Angebote von AUTOCRYPT im Bereich der V2X-, V2D- und V2G-Sicherheit sind eine natürliche Ergänzung des umfangreichen Kfz-Portfolios von NXP und ebnen den Weg für die weitere gemeinsame Entwicklung von Lösungen, da die globale Interoperabilität weiterhin ein entscheidender Faktor für sicheren Transport und Mobilität sein wird.

AUTOCRYPT ist der führende Akteur im Bereich der autonomen Fahrzeugsicherheit. AUTOCRYPT wurde von der TU-Automotive als bestes Produkt/Lösung für die automatische Cybersicherheit im Jahr 2019 gewürdigt und ebnet durch einen vielschichtigen, ganzheitlichen Ansatz weiterhin den Weg in der Transport- und Mobilitätssicherheit. Durch Sicherheitslösungen für V2X/C-V2X, V2G (einschließlich Plug & Charge-Sicherheit), Kfz-Sicherheit und Flottenmanagement stellt AUTOCRYPT sicher, dass der Sicherheit Vorrang eingeräumt wird, bevor autonome Fahrzeuge auf die Straße kommen.

Besuchen Sie www.autocrypt.io für weitere Informationen und kontaktieren Sie [email protected] für Partnerschaftsanfragen.

Related Links

http://www.autocrypt.io/



SOURCE AUTOCRYPT