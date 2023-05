AUTOCRYPT lance une solution complète de gestion de clés pour l'industrie automobile

SÉOUL, Corée du Sud, 8 mai 2023 /PRNewswire/ -- La société de cybersécurité automobile et de solutions de mobilité AUTOCRYPT a publié une solution complète de gestion des clés dédiée à l'industrie automobile. « AutoCrypt KEY » permet aux équipementiers et aux fournisseurs de gérer efficacement tous les types de clés cryptographiques utilisées pour les composants des véhicules connectés et électriques.

Les véhicules modernes fonctionnent grâce à des communications, notamment des communications internes entre les calculateurs et les processeurs d'application, et des connexions externes avec les véhicules voisins, l'infrastructure routière, les appareils mobiles et les stations de recharge. Pour garantir que toutes les données transmises sont cryptées en toute sécurité et que tous les composants connectés peuvent être vérifiés en toute sécurité, l'utilisation de clés cryptographiques est essentielle pour établir la confiance entre le matériel, les utilisateurs et les services du véhicule.

Basé sur un système robuste de gestion de clés (KMS), AutoCrypt KEY fournit toutes les fonctionnalités de gestion de clés nécessaires à la production automobile, y compris les clés symétriques, les clés asymétriques, l'infrastructure de clés publiques (PKI), le stockage de clés dans le module de sécurité matériel (HSM), la génération de nombres aléatoires quantiques (QRNG), le chiffrement, la certification et la signature numérique. Au-delà de ces fonctionnalités, AUTOCRYPT aide les équipementiers et les fournisseurs à mettre en place un cadre intégré de gestion des clés tout au long de la chaîne d'approvisionnement, afin de maximiser la sécurité et l'efficacité.

« Avec des systèmes et des composants de plus en plus avancés, la cybersécurité commence maintenant avant même la chaîne de montage automobile, avec de plus en plus de fabricants de composants qui utilisent des clés cryptographiques dans le processus de production », a déclaré Daniel ES Kim, PDG d'AUTOCRYPT. « AutoCrypt KEY guide les équipementiers et les fournisseurs dans la mise en place d'une architecture de sécurité sécurisée et efficace basée sur les clés. »

AutoCrypt KEY a été récemment adopté par les principaux fabricants de systèmes de gestion de batterie et d'ADAS. En complément de la solution, AUTOCRYPT propose à ses clients des services de conseil en matière de conformité réglementaire et normative.

À propos d'AUTOCRYPT

AUTOCRYPT est l'acteur principal des technologies de sécurité pour l'automobile et la mobilité intelligente, ouvrant la voie aux systèmes de transport intelligents coopératifs (C-ITS) et à la conduite autonome grâce à une approche holistique à plusieurs niveaux. Grâce à des solutions de sécurité pour V2X, V2G (y compris la sécurité PnC), les systèmes embarqués et les systèmes de gestion de flotte, AUTOCRYPT garantit que la sécurité est prioritaire et optimisée avant que les véhicules ne prennent la route.

