AUTOCRYPT lanceert C-V2X-oplossing die interoperabiliteit aantoont met de Chinese C-SCMS-standaarden

SEOUL, Zuid-Korea, 26 november 2020 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT Co., Ltd., een toonaangevende leverancier van V2X-beveiligingsoplossingen, kondigde de lancering aan van zijn nieuwe C-V2X-oplossing die de standaarden van het Chinese Secure Credential Management System (C-SCMS ) ondersteunt. AUTOCRYPT ontving verificatietests voor compatibiliteit door de C-V2X-werkgroep van de China Academy of Information and Communications Technology (CAICT), onder de nieuwe International Mobile Telecommunications-2020 (IMT-2020 (5G))-standaard voor 5G-netwerken, apparaten en services.

China is momenteel wereldleider in het gebruik van Long-Term Evolution (LTE)-communicatie en staat momenteel op de derde plaats van bestverkochte automerken. Het land is in de auto-industrie een progressieve weg ingeslagen door het LTE-V2X-communicatiesysteem in het hele land te standaardiseren, waardoor het verplicht wordt om op LTE gebaseerde C-V2X-technologie te implementeren in plaats van Dedicated Short-Range Communications (DSRC) in C-ITS-projecten. China heeft de actieve inzet van de technologie gepromoot en is al begonnen met C-V2X-technologiedemonstraties in 30 regio's. De steden Wuxi, Tianjin en Changsha zijn aangewezen als de eerste grote steden in het land waarin C-V2X geïmplementeerd wordt en daardoor een grote ontwikkeling ondergaan.

Vorige maand werd de oplossing van AUTOCRYPT op interoperabiliteit geverifieerd door de China Industry Innovation Alliance for Intelligent and Connected Vehicles (CAICV), waarbij getest werd op "vier-lagen" interoperabiliteit tussen OEM, OBU-terminal, V2X-communicatiemodule en PKI om te voldoen aan C-SCMS-standaarden.

Aanbieders van oplossingen aan de andere kant van de oceaan worden vaak geconfronteerd met uitdagingen bij het betreden van de markt, aangezien de Chinese regelgeving voor C-SCMS verschilt van bestaande standaarden. In tegenstelling tot de bestaande SCMS-structuur gebruiken de Chinese SCMS (C-SCMS)-standaarden een Certificate Trust List (CTL) die vertrouwensrelaties configureert tussen verschillende PKI-systemen (Multiple Root CA). Bovendien kan met C-SCMS zonder registratiecertificaat een beveiligingscertificaat worden gedownload, waardoor meer stabiliteitsmaatregelen in het protocol moeten worden geïmplementeerd.

De C-V2X-beveiligingsoplossing van AUTOCRYPT is de uitdaging aangegaan om via verificatie aan te tonen dat deze voldoet aan de technische standaarden van C-SCMS, waardoor de beveiligingsoplossingen van AUTOCRYPT klaar zijn voor implementatie in de Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS)-projecten van het land.

CEO en medeoprichter Daniel ES Kim merkte op: "Als het gaat om autonome voertuigen en de veilige werking ervan, is het essentieel om te voldoen aan de normen die door de regeringspartijen zijn bepaald." Hij vervolgde: "AUTOCRYPT is momenteel toonaangevend op het gebied van C-ITS-beveiligingsprojecten, en met de verificatie van deze interoperabiliteit zijn we ervan overtuigd dat onze op C-V2X gebaseerde beveiligingsoplossingen voor autonoom rijden zullen blijven bijdragen aan de implementatie en ontwikkeling van C-ITS in China."

AUTOCRYPT is de toonaangevende speler op het gebied van transportbeveiligingstechnologieën. Begonnen in 2007 als een in-house onderneming bij Penta Security Systems Inc., werd AUTOCRYPT in 2019 afgesplitst als een afzonderlijke entiteit naarmate het bedrijf wereldwijd groeide. Door TU-Automotive erkend als het/de beste automatische cybersecurityproduct/-oplossing van 2019, blijft AUTOCRYPT de weg banen op het gebied van transport- en mobiliteitsbeveiliging door middel van een meerlagige, holistische benadering. Door middel van beveiligingsoplossingen voor V2X/C-V2X, V2G (waaronder PnC-beveiliging), beveiliging in het voertuig en wagenparkbeheer, zorgt AUTOCRYPT ervoor dat beveiliging prioriteit krijgt voordat voertuigen de weg op gaan.

SOURCE AUTOCRYPT