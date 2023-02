AUTOCRYPT obtient la certification ASPICE CL2 pour la sécurité des systèmes embarqués basée sur les TEE

SÉOUL, Corée du Sud, 3 février 2023 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, le leader mondial de la cybersécurité automobile et des technologies de mobilité connectée, a annoncé avoir obtenu sa certification ASPICE Capability Level (CL) 2. C'est l'un des tout premiers et des rares fournisseurs de cybersécurité à obtenir cette certification. AUTOCRYPT a été reconnu pour ses processus bien établis de sécurisation des systèmes et des logiciels embarqués.

ASPICE, pour « Automotive Software Process Improvement Capability Determination » (Détermination des capacités d'amélioration des processus logiciels dans le secteur automobile), est une échelle d'évaluation utilisée pour les procédures de développement et de gestion des logiciels d'un fournisseur automobile. Il s'agit d'une norme de facto pour l'amélioration continue de la chaîne d'approvisionnement des logiciels, qui confirme que tous les composants sont planifiés, exécutés et gérés de manière systématique.

AUTOCRYPT a obtenu la certification ASPICE CL2 pour sa plate-forme de sécurité logicielle AutoCrypt IVS-TEE, un environnement d'exécution de confiance (TEE) intégré aux processeurs d'application. Comme le TEE est distinct des systèmes d'exploitation ordinaires, il permet aux applications de s'exécuter dans un environnement isolé et sécurisé. Étant l'un des premiers à intégrer les TEE dans l'écosystème automobile, AUTOCRYPT s'attend à renforcer davantage son réseau de partenariat international pour la sécurité des logiciels embarqués.

« L'architecture automobile évolue rapidement. De plus en plus de processeurs d'application sont intégrés dans les véhicules pour exécuter des applications avancées telles que l'ADAS (système d'aide à la conduite), l'infotainment et l'unité centrale de communication. Cela fait de la sécurité logicielle un facteur déterminant de la qualité, de la fiabilité et de la sécurité des véhicules », a déclaré Daniel ES Kim, le PDG d'AUTOCRYPT. « Nous sommes impatients à l'idée d'intégrer des technologies de sécurité de pointe dans la chaîne d'approvisionnement automobile, afin de garantir une expérience logicielle fiable et sans faille. »

Au-delà de son utilisation dans la sécurité des systèmes embarqués, AutoCrypt IVS-TEE sera bientôt intégrée dans des services réclamant une sécurité indispensable tels que l'OTA (la mise à jour à distance des véhicules), les clés numériques et la recharge intelligente des véhicules électriques. Cette solution est désormais disponible dans le monde entier pour les FEO et les fournisseurs tiers.

Pour plus d'informations sur les solutions et les offres d'AUTOCRYPT en matière de sécurité des systèmes embarqués, veuillez contacter [email protected] .

