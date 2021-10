AUTOCRYPT présentera sa solution de sécurité V2X au congrès mondial ITS 2021

HAMBOURG, Allemagne, 8 octobre 2021 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT Co., Ltd., l'un des principaux fournisseurs de solutions de sécurité de la mobilité, a annoncé sa participation au congrès mondial ITS 2021 qui se tiendra du 11 au 15 octobre 2021. Le congrès mondial ITS est l'un des plus grands événements axés sur la mobilité future et la numérisation des transports. C'est une occasion unique d'avoir un aperçu de la communauté mondiale car tous les secteurs du domaine de la mobilité sont invités à jouer un rôle dans le développement continu des services et des systèmes de transport intelligents (ou ITS pour Intelligent Transport System).

Lors de l'événement hors ligne de cette année, AUTOCRYPT présentera une gamme de solutions de sécurité de la mobilité dédiées à la création d'une plate-forme holistique de services de sécurité de mobilité axée sur la sécurité V2X, conformes aux normes régionales de l'UE, de l'Amérique du Nord, ainsi que de la Chine et de l'APAC.

Le produit de sécurité V2X d'AUTOCRYPT, AutoCrypt V2X, fournit non seulement une bibliothèque de sécurité des terminaux et un système d'authentification PKI backend, mais également une interface utilisateur personnalisable basée sur un service de gestion centralisée. Comptant parmi les cinq principaux fournisseurs de sécurité V2X au monde selon Markets and Markets, AUTOCRYPT prévoit de présenter sa surveillance des capacités V2X de route intelligente en Corée du Sud sur le stand B5.014 lors de l'événement ITS.

De plus, avec le tout nouveau vSOC (Vehicle Security Operations Center) dédié à la solution de sécurité embarquée AutoCrypt IVS, les fabricants peuvent bénéficier d'une gestion et d'un accès pratiques pour superviser la surveillance et la détection de toutes les menaces de cybersécurité des véhicules.

« Alors que l'Europe devient un marché essentiel pour le développement de solutions de mobilité et de sécurité, notre expansion sur le continent avec notre nouveau bureau de Munich et notre présence au congrès mondial ITS 2021 nous donne confiance pour l'ère post-pandémie », a déclaré Daniel ES Kim, PDG et cofondateur d'AUTOCRYPT. « Nous sommes ravis de fournir plus de nos solutions dans le monde entier en nous engageant encore davantage à fournir des technologies de sécurité de mobilité intégrées aux fabricants et aux fournisseurs du secteur ».

Pour en savoir plus sur AUTOCRYPT et ses solutions complètes de sécurité de la mobilité, rendez-vous sur le stand B5.014 ou contactez [email protected]

AUTOCRYPT joue un rôle de premier plan dans le domaine des technologies de sécurité liées au transport. Nommée « meilleure solution de cybersécurité automobile de 2019 » (Best Auto Cybersecurity Product/Solution of 2019) par TU-Automotive, AUTOCRYPT continue de poser les jalons de la sécurité des transports et de la mobilité grâce à son approche globale à plusieurs niveaux. Au moyen de solutions de sécurité pour V2X/C-V2X et V2G (notamment la sécurité Plug & Charge) et pour la sécurité dans l'habitacle et la gestion des parcs automobiles, AUTOCRYPT veille à ce que la sécurité soit optimale avant que les véhicules ne prennent la route.

SOURCE AUTOCRYPT