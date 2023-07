AUTOCRYPT publie une mise à jour de Plug&Charge pour le système de gestion des stations de recharge

SÉOUL, Corée du Sud, 28 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le fournisseur de solutions de cybersécurité et de mobilité automobile AUTOCRYPT a élargi la portée de son système de gestion des stations de recharge pour véhicules électriques (CSMS) en lançant « EVIQ CSMS for Plug&Charge », un module complémentaire qui guidera de manière transparente le déploiement et la gestion des opérations Plug&Charge (PnC), disponible pour les opérateurs de bornes de recharge (CPO) et les fournisseurs de services d'e-mobilité (EMSP). Définie dans la norme ISO 15118 pour les communications entre les véhicules et les réseaux (V2G), la fonction Plug&Charge permet aux véhicules et aux chargeurs de se reconnaître mutuellement de manière automatique une fois branchés, ce qui permet d'automatiser entièrement le processus de charge et de facturation.

Certificate management through EVIQ CSMS for Plug&Charge

Conforme aux normes ISO 15118-2 et ISO 15118-20, EVIQ CSMS for Plug&Charge fournit aux clients un ensemble complet de composants nécessaires à l'adoption de la technologie PnC ainsi qu'à la gestion des chargeurs compatibles PnC. Ces composants comprennent la mise en place d'un serveur PnC en amont et d'un tableau de bord d'administration en aval pour la gestion des clés de certificat. Le serveur PnC s'intègre au serveur existant du CPO, tandis que le tableau de bord d'administration peut être intégré dans le frontend CSMS existant ou dans le tableau de bord EVIQ CSMS d'AUTOCRYPT.

Plus important encore, ce module complémentaire PnC est compatible avec de multiples environnements racines V2G. En raison de la grande variété de racines V2G utilisées par les différents CPO et EMSP, beaucoup d'opérateurs de services ont rencontré des difficultés lors de l'activation de la fonction Plug&Charge sur différents modèles de véhicules et de bornes de recharge. AUTOCRYPT simplifie cette interopérabilité en autorisant la validation de plusieurs certificats racines.

« Compte tenu de l'augmentation des réglementations en Europe et en Asie imposant l'interopérabilité V2G dans les bornes de recharge publiques, nous nous attendons à ce que la technologie Plug&Charge devienne la méthode la plus courante pour la recharge des véhicules électriques et la facturation y afférente », a déclaré Daniel ES Kim, PDG d'AUTOCRYPT. « L'adoption croissante de la norme NACS simplifiera également le déploiement de la fonction PnC en Amérique du Nord. Nous sommes impatients d'aider davantage d'opérateurs à implémenter et gérer cette technologie. »

La norme de charge nord-américaine (NACS), anciennement connue sous le nom de « spécification du connecteur de charge Tesla », gagne en popularité sur le continent depuis que Tesla a ouvert la technologie à d'autres équipementiers fin 2022.

Totalement compatible avec la norme NACS, la gamme EVIQ de solutions de recharge de véhicules électriques d'AUTOCRYPT comprend également la mise en place de l'infrastructure de gestion de clés (IGC) nécessaire à l'authentification sécurisée du serveur PnC. La société a déployé son IGC PnC sur certains des modèles de véhicules électriques les plus vendus dans le monde et sur le plus grand réseau de bornes de recharge PnC en Corée du Sud.

À PROPOS d'AUTOCRYPT

AUTOCRYPT est un acteur majeur de la cybersécurité automobile et des technologies de mobilité intelligente. La société est spécialisée dans le développement et l'intégration de logiciels et de processus de sécurité pour les systèmes embarqués, les communications V2X, la technologie Plug&Charge et la gestion de flotte, ouvrant la voie à un écosystème C-ITS sécurisé et fiable. AUTOCRYPT fournit également des plateformes de gestion et de service pour les opérateurs et les utilisateurs finaux de l'e-mobilité et du MaaS, contribuant ainsi à une mobilité durable et universelle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2162822/EVIQ_CSMS_for_Plug_Charge__Press_Image.jpg

SOURCE Autocrypt Co., Ltd.