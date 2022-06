Autocrypt rejoint MobilityXlab, le hub de collaboration sur les technologies de la mobilité, afin d'accélérer son expansion mondiale innovante

MUNICH, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- Autocrypt, fournisseur leader en matière de mobilité et de sécurité V2X, a été sélectionné comme l'une des plus récentes start-ups de MobilityXlab pour co-créer des solutions de mobilité avec des accélérateurs industriels et permettre des projets entre entreprises partenaires. Dirigé par les géants du secteur que sont CEVT, Ericsson, Polestar, Veoneer, Volvo Cars, Volvo Group et Zenseact, MobilityXlab facilite les partenariats entre les start-ups du secteur et vise à rapprocher la mobilité de demain. Autocrypt participera au MobilityXlab pendant au moins six mois afin de co-créer des solutions pour le paysage de la mobilité, qui évolue rapidement.

En tant que l'un des rares fournisseurs de sécurité de la mobilité dans MobilityXlab, la société se réjouit d'intégrer l'ICP dans des cas d'utilisation réels, transformant la preuve de concept en réalité lorsqu'il s'agit d'environnements sécurisés pour les véhicules. Le système de gestion des justificatifs sécurisés pour V2X d'Autocrypt, conforme à trois normes, garantit des environnements sans vulnérabilité, empêchant ainsi toute interférence indésirable dans la conduite connectée et autonome.

« Nous sommes ravis d'avoir été invités et choisis comme l'une des onze start-ups parmi 108 candidats cette année. Nous attendons de cette collaboration qu'elle accélère les partenariats stratégiques ici en Europe, en nous donnant la possibilité de collaborer directement et de discuter de la manière d'améliorer les technologies émergentes dans les secteurs technologiques de la mobilité et de la connectivité », a déclaré Daniel ES Kim, PDG d'Autocrypt Technologies GmbH. « Autocrypt prévoit également de faire avancer les tests de cybersécurité et le développement des technologies d'ingénierie afin de saisir l'initiative en Europe et dans le monde. »

Outre ses solutions V2X sécurisées, la dernière série d'offres sécurisées d'Autocrypt liées aux véhicules électriques, EVIQ, se concentre sur les communications V2G sécurisées. La suite d'offres vise à fournir des expériences de recharge transparentes à tous les utilisateurs, y compris Plug&Charge avec une interface de communication conforme à la norme ISO-15118, et un système de gestion des stations de recharge personnalisé. La société a dévoilé EVIQ lors du 35e symposium sur les véhicules électriques, EVS35, où elle a également présenté son cadre de test de sécurité sur les environnements de charge.

À propos d'Autocrypt

AUTOCRYPT est l'acteur principal des technologies de sécurité pour l'automobile et les moyens de transport intelligents, ouvrant la voie aux systèmes de transport intelligents coopératifs (C-ITS) et à la conduite autonome grâce à une approche intégrée à plusieurs niveaux. Grâce à des solutions de sécurité pour V2X, V2G (y compris la sécurité PnC), la sécurité à bord des véhicules et les systèmes de gestion de flotte, AUTOCRYPT garantit une sécurité prioritaire et optimisée avant même que les véhicules ne prennent la route. Pour obtenir plus d'informations, contactez : [email protected].

À propos de MobilityXlab

MobilityXlab est un hub de collaboration fondé en 2017 par des entreprises mondiales pour créer et développer de nouvelles innovations au sein de la mobilité future - entre elles et avec des start-ups. Nos sept partenaires sont CEVT, Ericsson, Polestar, Veoneer, Volvo Cars, Volvo Group et Zenseact. Lindholmen Science Parks est l'organisation hôte. MobilityXlab est également soutenu par la région Västra Götaland et Vinnova, l'agence suédoise pour l'innovation. Au cours des cinq premières années, MobilityXlab a vu des start-ups de 50 pays se porter candidates. La plateforme de collaboration a donné lieu à 75 preuves de concept et 12 accélérations, sous la forme de contrats commerciaux ou de partenariats.

