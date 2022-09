AUTOCRYPT signe un protocole d'accord pour son adhésion au Corporate Partnership Board du FIT lors de la deuxième semaine du Comité de partenariat d'entreprise du FIT

PARIS, 12 septembre 2022 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, leader mondial de la cybersécurité automobile et des solutions de mobilité intelligente, a annoncé le renouvellement de son adhésion au Comité de partenariat d'entreprise (CPB) du Forum international des transports (FIT), lors de la deuxième semaine du CPB du FIT qui s'est tenue au siège de l'OCDE à Paris, en France.

AUTOCRYPT’s Chairman Seokwoo Lee (right) signs MOU with ITF Secretary General (left)

Le CPB met en avant les entreprises qui s'engagent à participer aux futures politiques de transport en partageant leurs perspectives et leur expertise. Il regroupe plus de 30 entreprises dans les domaines de l'automobile, du transport et de la mobilité, dont Bosch, Siemens, NXP et Toyota. En tant que membre de longue date du CPB, AUTOCRYPT participe activement à l'élaboration des politiques liées à la cybersécurité.

La semaine du CPB, une réunion annuelle organisée par le Secrétaire général du FIT, rassemble les membres du CPB afin de faciliter la coopération dans l'élaboration de politiques pour un transport durable et inclusif.

Après avoir participé à la semaine inaugurale du CPB du FIT en 2021, Seokwoo Lee, président d'AUTOCRYPT, est de retour pour les discussions de cette année et a partagé les derniers développements et projets de la société visant à rendre le transport inclusif et durable grâce à des connexions sécurisées, tout en partageant des idées sur les politiques potentielles. Au cours de cette réunion, le FIT a organisé une cérémonie de renouvellement de l'adhésion d'AUTOCRYPT au CPB, prolongeant ainsi cette relation pour trois années supplémentaires.

« En tant que membre du CPB, nous pouvons partager notre vision et apporter notre expertise en matière de systèmes de transport intelligents coopératifs (C-ITS) à l'élaboration des politiques, en renforçant la coopération entre le gouvernement et l'industrie pour un environnement de transport intelligent, automatisé et sécurisé, a déclaré Seokwoo Lee. Nous nous réjouissons de poursuivre notre coopération avec le FIT et les membres du CPB afin de contribuer à l'amélioration des transports pour les citoyens et pour la planète. »

Précurseur dans la sécurisation des connexions de véhicules pour l'environnement V2X, AUTOCRYPT sera également présent au prochain congrès mondial ITS à Los Angeles du 18 au 22 septembre, où il présentera son nouveau tableau de bord IMS, un système de gestion intégré V2X-PKI qui permet aux utilisateurs de gérer l'ensemble des SCMS de la région sur un même tableau de bord.

À propos d'AUTOCRYPT

AUTOCRYPT est l'acteur principal des technologies de sécurité pour l'automobile et la mobilité intelligente, ouvrant la voie aux systèmes de transport intelligents coopératifs (C-ITS) et à la conduite autonome grâce à une approche holistique à plusieurs niveaux. Grâce à des solutions de sécurité pour V2X, V2G (y compris la sécurité Plug & Charge), les systèmes embarqués et la gestion des parcs automobiles, AUTOCRYPT veille à ce que la sécurité soit optimale avant que les véhicules ne prennent la route.

