Autocuidado é fundamental para as mães

SÃO PAULO, 8 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- Diariamente, mães são desafiadas a encontrarem o equilíbrio entre trabalho, atividades pessoais, rotina dos filhos e o autocuidado. E no atual cenário não seria diferente, já que o isolamento social por conta da COVID-19 impôs mudanças de hábitos para a maioria da população, como é o caso da implementação do home office e de ensino à distância, por exemplo.

Diante disso, muitas mães precisam equilibrar atividades para não deixar de lado o cuidado consigo mesmas. Esta é a situação que a dermatologista Dra. Maria Helena Garrone conhece bem. Entre a dedicação aos seus trigêmeos de 9 anos, às consultas e a outras funções, a médica se esforça para encontrar um tempo para cuidar de si. "Precisamos estabelecer um momento nosso de cuidado para deixar o dia mais leve, como uma rotina com a pele. Dedicar minutos para você é fundamental para, inclusive, se preparar para cuidar do outro."

Pensando nisso, a Dra. Maria Helena sugere alguns passos simples para as mães incluírem o autocuidado na rotina e, assim, sentirem na pele o carinho que seu instinto materno não deixa faltar para as pessoas com quem convivem.

Higienização da pele: ao acordar, a limpeza é importante para retirada da oleosidade produzida durante o sono, além de oferecer uma sensação de frescor e leveza. Mas é preciso atenção à escolha do sabonete, pois há produtos específicos para isso, como os higienizadores faciais de Dermotivin - com linhas para todos os tipos de pele e sabonete esfoliante – e os de Cetaphil, voltados para peles sensíveis e sensibilizadas. Hidratação: depois da limpeza, é importante hidratar a pele com produtos específicos, uma vez que o uso de um item inadequado pode comprometer o resultado esperado, como mais oleosidade para uma pele com tendência à acne, por exemplo. Os hidratantes Cetaphil têm formulações para cada tipo de pele, além de recuperar a barreira cutânea, promover hidratação profunda e por 48 horas. Vale aproveitar esse momento para fazer uma automassagem facial e corporal. Proteção solar: na parte da manhã, é preciso incluir um protetor solar após a hidratação para proteger a pele dos danos causados pelos raios UVA e UVB. Cetaphil também oferece itens de proteção solar para corpo e rosto e para todos os tipos de pele.

Antes de dormir, a mesma rotina deve ser realizada, mas com objetivos diferentes: a limpeza é para retirar impurezas do dia e a hidratação tem papel fundamental para evitar o envelhecimento da pele, além dos cuidados específicos receitados pelo médico. "Manter a hidratação adequada da pele é importante durante o dia e à noite para que o equilíbrio e suas funções sejam mantidas, bem como responda aos tratamentos específicos", comenta a dermatologista.

Para incentivar as mães nesse autocuidado, Cetaphil e Dermotivin, marcas da Galderma, lançaram a campanha #Sintanapeleocuidadodemae no Instagram (@cetaphilbrasil e @dermotivin_br) e Youtube (Cetaphil e Dermotivin).

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos prescritos, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

FONTE Galderma

